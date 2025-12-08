Parma, Cuesta: "Oristanio? Il cambio serviva per difendere meglio, ci darà tantissimo"

Al termine della pesante vittoria sul campo del Pisa, l'allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "Abbiamo provato a fare il massimo in una partita molto complicata, contro un Pisa che ha spinto tanto e ci ha abbassati più di quanto volevamo. Abbiamo dovuto cambiare modulo per venire qua, con tante difficoltà, le abbiamo affrontate con la mentalità che serve per adattarsi a quello che richiede la partita. Farlo in questo modo mi rende orgoglioso. Nel primo tempo ho visto momenti di bel gioco, nel secondo non siamo riusciti a tenere tanto la palla, ora continuiamo a lavorare".

Come valuta il lavoro difensivo, considerando il cambio modulo forzato?

"Abbiamo difeso in undici con tanta volontà. La scelta di giocare a quattro non è stata forzata, potevamo giocare anche a cinque ma ritenevamo fosse questa la scelta giusta, per questo l'abbiamo presa".

La scelta di Benedyczak è stata ripagata:

"Tutti si allenano molto bene, è difficile fare delle scelte. Benedyczak ha avuto una linea molto positiva di crescita con il gol in Coppa Italia e soprattutto con la sua prestazione e il suo atteggiamento. Ha la capacità di darci tanto non solo in contropiede, ma anche nel gioco aereo e in fase difensiva, questo ci ha portato a sceglierlo".

Cosa danno vittorie come questa in un momento così intenso della stagione?

"Danno forza e carica, sappiamo però che ci aspetta un altro step. Abbiamo vinto le ultime due in trasferta, ora dobbiamo provare a consolidare, vogliamo fare risultati di fila. Ora arriva la Lazio e dobbiamo prepararla nel migliore dei modi".

Con Oristanio ci sarà un chiarimento:

"E' stata la scelta più difficile nella mia carriera da allenatore, anche se non è tanto lunga. Gaetano non è solo un giocatore ma una persona incredibile, è mancato tantissimo in questi mesi. So che una scelta come questa crea dispiacere, in quel momento loro avevamo fatto un cambio tattico, stavamo soffrendo un po'. Il cambio non è per colpe sue, non ha sbagliato nulla anzi tutt'altro, però per difendere meglio da quel lato ci serviva un altro difensore, per questioni di gioco sentivamo di non poter togliere altri giocatori. Ci dispiace tantissimo, so che lui ci darà tanto, è mancato molto in questi mesi, ora che è a disposizione ci regalerà tante gioie".