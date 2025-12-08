Live TMW
Udinese, tra poco la conferenza di Runjaic post Genoa
TUTTO mercato WEB
20.00 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro ilGenoa nella quattordicesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, vince la Giana Erminio: 2-1 alla Triestina. Tutti i risultati e le classifiche dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile