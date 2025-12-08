Parma, Delprato: "Bisognava far gli straordinari per vincere, lo abbiamo fatto"

Il Parma vince di misura uno scontro diretto cruciale in casa del Pisa. Queste le parole di capitan Enrico Delprato ai microfoni di DAZN al termine della sfida: “Abbiamo iniziato bene, poi dopo il gol ci siamo abbassati un po’ troppo. Loro sono una squadra fisica, che mette tanti cross in area, non era facile difendere il risultato ma siamo stati bravi, un grande lavoro da parte di tutti”.

Corvi e Valeri hanno salvato il risultato nel finale:

“Sì è vero, loro ci hanno impensierito tanto perché sono un’ottima squadra, fisica e organizzata. Sapevamo di dover fare gli straordinari per vincere oggi, a turno li abbiamo fatti un po' tutti. È stata una partita sofferta e così forse è ancora più bella la vittoria”.

Cosa vi lascia la vittoria?

“Sicuramente tanta fiducia, in Serie A tutte le partite sono difficili. Dobbiamo cercare di fare il massimo per dare continuità”.