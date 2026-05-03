Live TMW Parma, Bernabé: "La partita ci lascia un po' di amaro in bocca. Rinnovo? Ora non ci penso"

Il Parma perder 2-0 a San Siro, in conferenza stampa è intervenuto il centrocampista Adrian Bernabè

Cosa lascia questa partita? A che punto è il rinnovo?

“Questa partita ci lascia un po’ di amaro in bocca, sapevamo che c’era davanti la squadra migliore del campionato. Abbiamo cercato di fare la nostra miglior partita, ci è mancata credo un po’ di profondità ma sono orgoglioso dei miei compagni. Rinnovo? Mancano ancora tre partite, non ci sto pensando, voglio finire bene la stagione”.

Metti sempre grande qualità ma eravate bassi, cosa ne pensi?

“A Volte quando siamo bassi diventa difficile ma in partite come queste capita. Ho imparati a sporcarmi le mani e ad aiutare i miei compagni”.

Cosa ti ha dato Cuesta?

“Tante cose, ha aiutato anche il fatto che sia spagnolo. La struttura è cambiata e all’inizio com’è normale abbiamo fatto un po’ di fatica. Ci ha fatto fare gruppo e lo abbiamo dimostrato”.