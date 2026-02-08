Live TMW Parma, Britschgi: "La Serie A rappresenta un grande step di crescita per me"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo del Parma contro il Bologna nella ventiquattresima giornata della Serie A 2025/26 (0-1 il risultato finale firmato dalla rete di Ordonez), è intervenuto . Il centrocampista crociato ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

15.25 - Inizia la conferenza stampa di Sasha Britschgi.

Si aspettava la titolarità oggi?

"Sì, perché in settimana ero stato provato dal mister in formazione e mi sentivo pronto".

Come procede con la comprensione dell'italiano?

"Ho due lezioni a settimana, sto migliorando".

Come si sta trovando con mister Cuesta?

"Mi sta spronando a dare sempre il massimo ed essere sempre pronto. Lui è un tecnico molto preparato e sta spingendo molto".

All'andata marcò Orsolini, oggi Rowe. Chi l'ha messa più in difficoltà?

"Entrambi sono ottimi giocatori. Ho dovuto studiarli per capire il loro gioco, ma entrambi sono ottimi giocatori. Destra o sinistra? Preferisco giocare a destra, ma non è un problema per me".

Come si sta trovando nel calcio italiano?

"Penso che per me sia un grande step. Nel primo mese mi sono dovuto adattare, ma ora sono davvero felice di essere qui".

15.31 - Termina la conferenza stampa di Sasha Britschgi.