Parma, Cherubini: "Stagione complicata ma abbiamo l'ambizione di fare molto di più"

Il CEO del Parma Federico Cherubini, ospite della 35esima festa del Parma Club Traversetolo organizzata nella cornice del Castello di Felino, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della squadra crociata. Queste le sue parole riportate da StadioTardini:

“Soddisfatti no, sarebbe ingeneroso per la nostra storia. Noi dobbiamo avere l'ambizione di fare molto di più, ma sappiamo sarà una stagione difficile. Abbiamo cambiato tanto e purtroppo abbiamo avuto tanti infortuni. Però una cosa bellissima che ho trovato qui a Parma, e ci ha portato anche valori importanti per salvarci lo scorso anno, è il calore del nostro stadio. Contro il Milan, nel secondo tempo, era stata la squadra ad aver aiutato il pubblico ma quella contro il Bologna dove, sotto al diluvio, la gente ha continuato a tifare per la squadra. Questa credo sia la cosa più bella, conoscevo la storia della società ma non questo aspetto. Noi abbiano molto bisogno di questo sostegno per centrare l’obiettivo, che è quello di rimanere in Serie A e, magari, fare qualcosa di più in futuro”.

Sul Parma Legends: “Io sono molto felice del percorso fatto assieme al presidente. È una delle prime cose di cui abbiamo parlato mesi fa per riportare a casa questi giocatori per rivestire la maglia del Parma. Loro si sono impegnati tanto, siamo convinti che questi sarà uno dei fiori all'occhiello del club per il presente e il futuro”.