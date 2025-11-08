Parma, Cherubini: "Tutti vorrebbero qualche punto in più, ma serve tempo per il progetto"

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Milan: "E' una partita importante contro un avversario fortissimo, ma qui a Parma abbiamo conquistato la salvezza lo scorso anno grazie anche alla spinta di questo stadio. Tutti vorremmo avere qualche punto in più, ma il nostro progetto ha bisogno di tempo per crescere".

Il ruolo naturale di Bernabé qual è?

"Credo che i giocatori forti come lui hanno la capacità di giocare in più zone di campo, anche lui ovviamente ha la sua ma quando Cuesta gli ha chiesto di fare qualcosa mai fatto lo ha fatto con grande spirito di sacrificio. Siamo contenti di averlo tenuto e speriamo resti con noi a lungo".

Cuesta gode della vostra fiducia?

"Noi siamo consapevoli di avergli dato una squadra profondamente rinnovata, abbiamo perso giocatori importanti sostituendoli con tanti giovani. Siamo stati anche un po' sfortunati con gli infortuni, ma ce la siamo sempre giocata. Tre mesi non sono tanti per giudicare un professionista come Carlos".

Che effetto le fa ritrovare Allegri?

"Ritrovarlo sul campo è un grande piacere, meritava di tornare: è un grandissimo allenatore e una persona speciale".