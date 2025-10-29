Parma, Cherubini: "Aver fuori qualche giocatore nella stessa zona di campo ci condiziona"

Federico Cherubini, ad del Parma, parla ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla gara contro la Roma, commentando così il momento della squadra e le difficoltà superate anche se la classifica non è ancora quella desiderata: "Non vorrei parlare di problemi, ma di normali dinamiche di una stagione che inizia e di un organico cambiato molto, con qualche cessione importante. Seguiamo una politica di investimento sui giovani e serve tempo, tenendo conto di qualche defezione importante che abbiamo avuto e che ci ha condizionato".

Quando è stato annunciato Cuesta frettolosamente abbiamo pensato ad un allenatore spagnolo posizionale, molto votato all'attacco. Invece sta facendo grandissime cose in difesa, come procede lo sviluppo del gioco offensivo?

"E' vero c'è stata la corsa a dargli qualche etichetta, io invece lo conoscevo da qualche anno e so che attenzione ha per come si sviluppa il calcio italiano. Non è stata una scoperta per noi, però sicuramente dobbiamo fare di più a livello offensivo. Aver fuori qualche giocatore nella stessa zona di campo ci condiziona, ma stiamo cercando di superare il momento perché per fortuna la rosa è ampia".

Quando rientra Ondrejka?

"Speriamo dopo la sosta di novembre".

