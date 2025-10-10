TMW 2-1 del Parma contro il Monza, Begic: "Da terzino non è andata malissimo, ma nel primo gol..."

Termina col successo di misura del Parma l'amichevole disputata oggi contro il Monza a Collecchio: la squadra di Cuesta ha testato un cambio di modulo, passando alla difesa a quattro e ottenendo buone risposte anche dai tanti giovani messi in campo, tra i quali spicca certamente il classe 2010 Mama Opoku, testato contro giocatori anche di 15-20 più esperti di lui. Tjas Begic ha parlato in conferenza stampa al termine della gara:

Quanto servono queste amichevoli?

“Una partita che prendiamo seriamente, siamo tutti felici di aver vinto per mantenere la mentalità vincente. Anche per quelli come me che giochiamo meno, prendiamo minutaggio nelle gambe”.

Come ti sei trovato come terzino?

“Penso che non sia andata malissimo, è la prima volta che faccio il terzino. Il primo gol che abbiamo subito è colpa mia. In fase difensiva ho tanto da migliorare, mentre in fase offensiva mi sono trovato bene. Non cambia tanto rispetto a essere un quinto. Giochiamo a calcio, se sei bravo con la palla sei bravo in tutto”.

È una novità per te questo ruolo, è più difficile?

“Io faccio quello che dice il mister. Ho sempre fatto l’esterno alto. Nella vita le cose cambiano, io provo a fare tutto al massimo. Devo cambiare il mio gioco, non posso rischiare così tanto come se fossi un esterno. Ma il mio obiettivo è giocare, sto zitto e lavoro”.

Il tuo obiettivo è legato alla categoria? O sei disposto a un prestito?

“Non sto pensando a niente, le mie cose personali non contano perché l’obiettivo di squadra è più importante. Se mi dicono che non giocherò un minuto ma ci salveremo, firmerei subito! Se prendessi minutaggio ovviamente sarei felice di aiutare la squadra”.

Cosa vi ha lasciato questa partita?

“La sconfitta è sempre una sensazione negativa, ma non ci abbiamo pensato tanto. Abbiamo pensato ad andare avanti. Dobbiamo correggere i nostri errori. Lavoriamo sempre più duro”.

Cosa è successo sul primo gol?

“Erano i primi minuti, non ero ancora al 100%. Mi ha preso alla sprovvista, proprio su quell’inserimento. Poi siamo saliti tutti di ritmo e siamo riusciti a ribaltare”.