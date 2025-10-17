Ranking FIFA, l'Italia guadagna una posizione. Come sarebbero a oggi le fasce playoff?
La FIFA ha pubblicato il ranking aggiornato, che sarà determinante per stabilire le fasce di sorteggio per i playoff di marzo, dove l'Italia, salvo suicidi della Norvegia, vi parteciperà. Gli azzurri guadagnano una posizione. Ecco la situazione attuale, ricordando che farà fede il ranking che verrà pubblicato il 21 novembre:
1. Spagna
2. Argentina (+1)
3. Francia (-1)
4. Inghilterra
5. Portogallo
6. Olanda (+1)
7. Brasile (-1)
8. Belgio
9. Italia (+1)
10. Germania (+2)
11. Croazia (-2)
12. Marocco (-1)
13. Colombia
14. Messico
15. Uruguay
16. Stati Uniti
17. Svizzera
18. Senegal
19. Giappone
20. Danimarca
Simulando allo stato attuale delle cose quello che potrebbe essere il sorteggio dei playoff e considerando le classifiche attuali queste sarebbero le fasce:
Fascia 1: Italia, Turchia, Ucraina, Polonia
Fascia 2: Ungheria, Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia
Fascia 3: Albania, Macedonia del Nord, Bosnia, Kosovo
Fascia 4: Galles, Romania, Svezia, Irlanda del Nord
