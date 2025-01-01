Volpecina non ha dubbi: "Elkjær oggi potrebbe concorrere per il Pallone d’Oro"

Giuseppe Volpecina, nel corso di una intervista a L'Arena, ha ricordato alcuni momenti della sua carriera: "Penso di aver giocato con i più forti. Diego Maradona era di un altro pianeta, Preben Elkjær oggi potrebbe concorrere per il Pallone d’Oro. Era potente, veloce e furbo. Il Pisa? Uno spettacolo. Iniziavano i primi agenti nel calcio, soprattutto degli stranieri. Lui voleva trattare di persona con il calciatore. Erano battaglie. Dopo aver strappato il contratto, mi trovai dieci milioni di lire in più. Mi informai, faceva così con tutti".

Riguardo alla partita Pisa-Verona, l'ex calciatore si è aspettato una gara "molto combattuta". Ha espresso apprezzamento per i gialloblù, visti due volte contro Juventus e Cremonese, partite in cui, per l'intensità e le giocate mostrate, avrebbero meritato sei punti anziché solo due. Anche i nerazzurri, di recente a Napoli, hanno fatto una grande partita, nonostante alcuni episodi sfavorevoli. Ha elogiato entrambe le squadre per avere due validi allenatori e per riuscire a rimanere in partita contro formazioni che spendono il doppio del loro budget, segno che hanno idee.

Sulla loro posizione di classifica, che piange per entrambe, ha suggerito che se fosse nei panni dei presidenti di Pisa e Verona, direbbe loro di insistere perché le squadre "giocano al calcio". Ha concluso con una previsione ottimistica, affermando che la stagione è lunga e che alla fine entrambe si salveranno, anticipando che la gara sarà "molto tirata ed avvincente".