Parma, Corvi: "La prima cosa è la solidità difensiva, speriamo di continuare così"

Il migliore in campo di Parma-Genoa è Edoardo Corvi. Il portiere crociato è stato premiato come MVP per le sue parate che hanno permesso alla squadra di Cuesta di mantenere la rete inviolata. Alla fine è 0-0 al Tardini, questo il commento dell'estremo difensore crociato ai microfoni di DAZN:

Altro clean sheet come contro Fiorentina e Napoli:

"La squadra cerca questo, la prima cosa è la solidità difensiva, a noi fa piacere non prendere gol da due partite e speriamo di poter continuare così".

Corvi ha anche risposto alle belle parole spese da Keita per lui: "Sono parole incredibili, dico le stesse cose di lui. E' un uomo umile, un lavoratore, ci aiuta tanto in campo e dobbiamo solo ringraziare lui e la squadra".

Keita si era espresso così su Corvi: "Abbiamo portieri top, sono grandi e umili e lavorano tanto ogni giorno. Per questo il premio a Edo è meritato, sono contento per lui perché è un ragazzo buono. Siamo felici. Oggi volevamo vincere ma era difficile, speriamo di fare meglio la prossima, continuiamo a lavorare".