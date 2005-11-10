Il Parma crolla nella ripresa: autogol di Diego Carlos, è 2-0 Lazio al 58'
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 22:02Serie A
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24.10.2026 22:02Serie A
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Tutto facile per la Lazio, notte fonda per il Parma. Al 58' i biancocelesti raddoppiano al termine di un'azione insistita, che porta al cross di Nuno Tavares, sul quale si avventa Diego Carlos, che devia verso la propria porta. È 2-0.
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