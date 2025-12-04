Live TMW Parma, Cuesta: "Abbiamo avuto le occasioni più importanti, siamo delusi"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Parma contro il Bologna negli ottavi di finale di Coppa Itala Frecciarossa (2-1 il risultato finale firmato dalle reti di Benedyczak, Rowe e Castro), è intervenuto Carlos Cuesta. Il tecnico dei crociati ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

20.18 - Inizia la conferenza stampa di Carlos Cuesta.

Quanto rammarico c'è per questa sconfitta nonostante l'ottimo primo tempo?

"È stata una prestazione ottima per grandissima parte della partita e siamo orgogliosi dei ragazzi. Abbiamo avuto le occasioni più importanti, ma nel calcio la differenza la fanno i gol segnati. Siamo molto delusi perché ci tenevamo. Ora dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva per la sfida con il Pisa".

Quanto è importante aver ritrovato Oristanio e Ondrejka?

"Molto perché ci danno più profondità alla rosa, specialmente in avanti. Ora avrò più rotazioni a disposizione".

Estevez al centro della difesa può essere un'opzione valida?

"Sì, per questo lo abbiamo scelto in una partita così importante".

Come valuta il debutto di Trabucchi?

"Sono contento della sua partita, così come di tutto il collettivo. Trabucchi è stato di ottimo livello, ha aiutato molto sulla fascia specialmente su Rowe che era un avversario tosto".

20.22 - Termina la conferenza stampa di Carlos Cuesta.