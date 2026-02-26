Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Parma, Cuesta: "Domani Suzuki sarà con noi"

Parma, Cuesta: "Domani Suzuki sarà con noi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:11Serie A
Edoardo Mammoli

Il Parma è reduce da un momento più che positivo: nelle ultime tre giornate i crociati sono riusciti a centrare altrettante vittorie e adesso possono guardare dall'alto il gruppo impegnato nella lotta salvezza. Il lavoro però non è ancora finito e domani andrà in scena lo scontro diretto contro il Cagliari, che potrebbe chiudere in maniera quasi definitiva la situazione per la formazione gialloblu. Di ciò è ben consapevole mister Carlos Cuesta, che tra pochi minuti presenterà la sfida di domani direttamente dalla sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

Ore 13.00 - Ha inizio la conferenza stampa.

Che settimana è stata?
"Quello che ho visto è una squadra concentrata e focalizzata sull'importanza della partita di domani. Dobbiamo concentrarci su di noi ed essere consapevoli di ciò che ci porta ai risultati".

Fisicamente come state?
"A livello di giocatori disponibili recuperiamo Circati e anche Suzuki. Domani sarà con noi".

Come si fa a tenere fuori Corvi?
"È un'ipotesi vostra! Noi ci concentriamo su di noi. Tutti i giocatori sono disponibili e lavorano per fare bene".

Come si reinserirà Suzuki?
"Lo vedremo col tempo. Adesso è riuscito a essere per la prima settimana col gruppo".

Cosa resta dopo una vittoria col Milan? Si sente che è un'impresa il suo cammino col Parma?
"Io provo a concentrarmi sempre su ciò che ci porta ai risultati. Dopo il Milan abbiamo fatto lo stesso processo di tutte le settimane, mettendo il focus sulle priorità. I ragazzi sono stati qua ogni giorno, lavorando nel modo giusto e mostrando consapevolezza e ambizione per fare punti domani. Sappiamo che c'è tanto da fare ancora e tutto dipende dalle nostre prestazioni".

È più facile preparare una gara col Milan o dopo aver vinto?
"Non ti saprei dire cosa è più difficile. So che c'è continuità nel processo: continuiamo a fare ciò che pensiamo ci avvicini di più alla prestazione e non cambia in funzione della partita. Vogliamo sempre portare punti e approcciare con umiltà. Quello è il nostro obiettivo".

Che Cagliari e che partita si aspetta?
"Loro sono una squadra molto compatta e organizzata, sono cambiati molto in questi mesi, hanno fatto grandi risultati. Sarà una gara difficile, dove dovremo essere bravi a capire i momenti e gestirli bene, approfittando delle opportunità".

Lei è un allenatore ottimista? 32 punti fatti con 19 gol segnati.
"In questo caso non so cosa è la connessione tra ottimismo e ottimizzare i punti. L'ottimismo è un modo di approcciare la vita e sì approccio la vita con ottimismo. Ma non è legato ai gol".

Tanti diffidati ma anche tante scelte in difesa.
"Sempre è difficile scegliere. Soprattutto quando hai ragazzi che si allenano bene. Siamo consapevoli dell'importanza di ogni minuto. Sappiamo quanto è stato importante giocare fino alla fine. Abbiamo competitività in tutti i ruoli, vedremo chi giocherà domani".

Su Pisacane che dice?
"Non so cosa ci diremo domani, sarà spontaneo. Posso dire di lui che mi è sembrato una persona straordinaria".

Articoli correlati
Cagliari, mister Pisacane presenta la gara contro il Parma Cagliari, mister Pisacane presenta la gara contro il Parma
Stasera Gattuso nel ritiro del Cagliari: non solo Palestra, ecco gli osservati speciali... Stasera Gattuso nel ritiro del Cagliari: non solo Palestra, ecco gli osservati speciali
Valdanito torna a casa? Il River vuole che Hernan Crespo sia l'erede di Gallardo Valdanito torna a casa? Il River vuole che Hernan Crespo sia l'erede di Gallardo
Altre notizie Serie A
Il ds del Borussia Dortmund: "Pensavano di andare avanti, dovremo far fronte al danno... Il ds del Borussia Dortmund: "Pensavano di andare avanti, dovremo far fronte al danno economico"
Parma, Cuesta: "Domani Suzuki sarà con noi" Live TMWParma, Cuesta: "Domani Suzuki sarà con noi"
Il Borussia Dortmund protesta su X, la Juve rinnova Pinsoglio: le top news delle... Il Borussia Dortmund protesta su X, la Juve rinnova Pinsoglio: le top news delle 13
Juventus scatenata sui rinnovi: la prossima settimana l'annuncio di McKennie TMWJuventus scatenata sui rinnovi: la prossima settimana l'annuncio di McKennie
Ecco perché serve la seconda squadra. Bernasconi, dall'Albinoleffe al BVB in un anno... Ecco perché serve la seconda squadra. Bernasconi, dall'Albinoleffe al BVB in un anno
Genoa, Marcandalli rivela: "L'Atalanta mi scartò per l'altezza. Adesso sono 1.95"... Genoa, Marcandalli rivela: "L'Atalanta mi scartò per l'altezza. Adesso sono 1.95"
Renica: "In sala Var servono persone più competenti. E magari un ex calciatore con... Renica: "In sala Var servono persone più competenti. E magari un ex calciatore con un arbitro"
Ezio Greggio: "Spalletti ha trasformato una Juventus senza attaccanti e con degli... Ezio Greggio: "Spalletti ha trasformato una Juventus senza attaccanti e con degli scarsoni"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
3 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
4 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
5 Spalletti non parla nel post di Juve-Galatasaray. Chiellini: "Il mister è provato, come tutti"
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Altro rinnovo in casa Juventus. Accordo totale per il prolungamento di Pinsoglio
Immagine top news n.1 Rigore Atalanta, il Borussia non ci sta: "Bensebaini non aveva intenzione di colpire Krstovic"
Immagine top news n.2 La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti
Immagine top news n.3 Più nero che bianco. La Juventus ha perso (quasi) tutti gli obiettivi in un febbraio da incubo
Immagine top news n.4 Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio degli ottavi
Immagine top news n.5 La notte perfetta dell'Atalanta: rimonta storica, Dea agli ottavi e ora una super big
Immagine top news n.6 Juventus, impresa solo sfiorata. In dieci va ai supplementari, ma alla fine è festa Galatasaray
Immagine top news n.7 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gavillucci: "Riforma arbitri, così non si ha a cuore l'aspetto tecnico"
Immagine news Serie A n.2 Di Napoli: "Inter, Bodo organizzato ma c’è rammarico. E su Thuram dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, il motivo del fallimento europeo secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "Domani Suzuki sarà con noi"
Immagine news Serie A n.2 Il Borussia Dortmund protesta su X, la Juve rinnova Pinsoglio: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.3 Juventus scatenata sui rinnovi: la prossima settimana l'annuncio di McKennie
Immagine news Serie A n.4 Ecco perché serve la seconda squadra. Bernasconi, dall'Albinoleffe al BVB in un anno
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Marcandalli rivela: "L'Atalanta mi scartò per l'altezza. Adesso sono 1.95"
Immagine news Serie A n.6 Renica: "In sala Var servono persone più competenti. E magari un ex calciatore con un arbitro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Matteassi sul Pescara: "Insigne non si discute ma deve stare bene fisicamente"
Immagine news Serie B n.2 Ceccaroni non dimentica lo Spezia: "Mi auguro riescano a raggiungere la salvezza"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Joronen tra rinnovo e mercato: sondaggio Monza, idea Roma come vice Svilar
Immagine news Serie B n.4 Venezia, la miglior Serie B lagunare di sempre. Stroppa meglio di tutti i predecessori
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Palumbo: "Qui per riconquistare la A. Inzaghi? Favoloso quanta fame abbia"
Immagine news Serie B n.6 Lombardi: "Rinnovo Crisetig-Padova? Ne parleremo al termine della stagione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Davide Grassini dalla Serie C alla Slovacchia: “Così è nata la mia scelta folle
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Kraja: “Qui un grande gruppo. Playoff? Serviranno compattezza e forza mentale”
Immagine news Serie C n.3 Matteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in B"
Immagine news Serie C n.4 Lumezzane, Troise: "Il contratto in scadenza? Ad Arezzo avevo due anni eppure..."
Immagine news Serie C n.5 La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che caos, Trapani!
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Immagine news Calcio femminile n.5 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.6 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…