Live TMW Parma, Cuesta: "Domani Suzuki sarà con noi"

Il Parma è reduce da un momento più che positivo: nelle ultime tre giornate i crociati sono riusciti a centrare altrettante vittorie e adesso possono guardare dall'alto il gruppo impegnato nella lotta salvezza. Il lavoro però non è ancora finito e domani andrà in scena lo scontro diretto contro il Cagliari, che potrebbe chiudere in maniera quasi definitiva la situazione per la formazione gialloblu. Di ciò è ben consapevole mister Carlos Cuesta, che tra pochi minuti presenterà la sfida di domani direttamente dalla sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

Ore 13.00 - Ha inizio la conferenza stampa.

Che settimana è stata?

"Quello che ho visto è una squadra concentrata e focalizzata sull'importanza della partita di domani. Dobbiamo concentrarci su di noi ed essere consapevoli di ciò che ci porta ai risultati".

Fisicamente come state?

"A livello di giocatori disponibili recuperiamo Circati e anche Suzuki. Domani sarà con noi".

Come si fa a tenere fuori Corvi?

"È un'ipotesi vostra! Noi ci concentriamo su di noi. Tutti i giocatori sono disponibili e lavorano per fare bene".

Come si reinserirà Suzuki?

"Lo vedremo col tempo. Adesso è riuscito a essere per la prima settimana col gruppo".

Cosa resta dopo una vittoria col Milan? Si sente che è un'impresa il suo cammino col Parma?

"Io provo a concentrarmi sempre su ciò che ci porta ai risultati. Dopo il Milan abbiamo fatto lo stesso processo di tutte le settimane, mettendo il focus sulle priorità. I ragazzi sono stati qua ogni giorno, lavorando nel modo giusto e mostrando consapevolezza e ambizione per fare punti domani. Sappiamo che c'è tanto da fare ancora e tutto dipende dalle nostre prestazioni".

È più facile preparare una gara col Milan o dopo aver vinto?

"Non ti saprei dire cosa è più difficile. So che c'è continuità nel processo: continuiamo a fare ciò che pensiamo ci avvicini di più alla prestazione e non cambia in funzione della partita. Vogliamo sempre portare punti e approcciare con umiltà. Quello è il nostro obiettivo".

Che Cagliari e che partita si aspetta?

"Loro sono una squadra molto compatta e organizzata, sono cambiati molto in questi mesi, hanno fatto grandi risultati. Sarà una gara difficile, dove dovremo essere bravi a capire i momenti e gestirli bene, approfittando delle opportunità".

Lei è un allenatore ottimista? 32 punti fatti con 19 gol segnati.

"In questo caso non so cosa è la connessione tra ottimismo e ottimizzare i punti. L'ottimismo è un modo di approcciare la vita e sì approccio la vita con ottimismo. Ma non è legato ai gol".

Tanti diffidati ma anche tante scelte in difesa.

"Sempre è difficile scegliere. Soprattutto quando hai ragazzi che si allenano bene. Siamo consapevoli dell'importanza di ogni minuto. Sappiamo quanto è stato importante giocare fino alla fine. Abbiamo competitività in tutti i ruoli, vedremo chi giocherà domani".

Su Pisacane che dice?

"Non so cosa ci diremo domani, sarà spontaneo. Posso dire di lui che mi è sembrato una persona straordinaria".