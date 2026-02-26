Palermo, Palumbo: "Qui per riconquistare la A. Inzaghi? Favoloso quanta fame abbia"

Oltre a Pietro Ceccaroni, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, da casa Palermo oggi ha preso la parola anche un altro dei leader dello spogliatoio di Filippo Inzaghi: Antonio Palumbo.

"Da quando il Palermo mi ha voluto, il mio obiettivo è riconquistare la Serie A - racconta attraverso le colonne del Corriere dello Sport -. Però una maglia come la rosa si accetta a prescindere, è impossibile da rifiutare. La fiducia la sento eccome, mi ha chiesto Inzaghi, su di me hanno fatto un investimento importante, vuol dire che ci credono".

Il centrocampista, poi, riserva parole al miele per il suo tecnico: "Favoloso come uno che ha vinto tutto come lui continui ad avere questa fame. Nel momento più difficile, a novembre, ci ha chiesto qualcosa in più ma sempre ragionando di gruppo. E abbiamo risposto. In fondo se guardate, abbiamo avuto solo due settimane di blackout. I confronti diretti? Ragioniamo partita per partita, non ha senso guardare troppo in là"