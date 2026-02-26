Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Palermo, Palumbo: "Qui per riconquistare la A. Inzaghi? Favoloso quanta fame abbia"

Palermo, Palumbo: "Qui per riconquistare la A. Inzaghi? Favoloso quanta fame abbia"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 09:34Serie B
Luca Bargellini

Oltre a Pietro Ceccaroni, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, da casa Palermo oggi ha preso la parola anche un altro dei leader dello spogliatoio di Filippo Inzaghi: Antonio Palumbo.

"Da quando il Palermo mi ha voluto, il mio obiettivo è riconquistare la Serie A - racconta attraverso le colonne del Corriere dello Sport -. Però una maglia come la rosa si accetta a prescindere, è impossibile da rifiutare. La fiducia la sento eccome, mi ha chiesto Inzaghi, su di me hanno fatto un investimento importante, vuol dire che ci credono".

Il centrocampista, poi, riserva parole al miele per il suo tecnico: "Favoloso come uno che ha vinto tutto come lui continui ad avere questa fame. Nel momento più difficile, a novembre, ci ha chiesto qualcosa in più ma sempre ragionando di gruppo. E abbiamo risposto. In fondo se guardate, abbiamo avuto solo due settimane di blackout. I confronti diretti? Ragioniamo partita per partita, non ha senso guardare troppo in là"

Articoli correlati
Sampdoria-Palermo 3-3, le pagelle: Palumbo trascina, Begic fa il bis. Pohjanpalo... Sampdoria-Palermo 3-3, le pagelle: Palumbo trascina, Begic fa il bis. Pohjanpalo a secco
Palermo, Palumbo: "Ci godiamo questa vittoria. Alla Sampdoria ci penseremo poi" Palermo, Palumbo: "Ci godiamo questa vittoria. Alla Sampdoria ci penseremo poi"
Palermo, Palumbo: "Bisogna dare di più, io in primis. Monza? Sarà importantissima"... Palermo, Palumbo: "Bisogna dare di più, io in primis. Monza? Sarà importantissima"
Altre notizie Serie B
Venezia, la miglior Serie B lagunare di sempre. Stroppa meglio di tutti i predecessori... Venezia, la miglior Serie B lagunare di sempre. Stroppa meglio di tutti i predecessori
Palermo, Palumbo: "Qui per riconquistare la A. Inzaghi? Favoloso quanta fame abbia"... Palermo, Palumbo: "Qui per riconquistare la A. Inzaghi? Favoloso quanta fame abbia"
Lombardi: "Rinnovo Crisetig-Padova? Ne parleremo al termine della stagione" TMWLombardi: "Rinnovo Crisetig-Padova? Ne parleremo al termine della stagione"
Palermo, Ceccaroni: “Da Chiavari è iniziato un altro campionato. Abbiamo un sogno... Esclusiva TMWPalermo, Ceccaroni: “Da Chiavari è iniziato un altro campionato. Abbiamo un sogno da realizzare”
Rozzio prosegue con la Reggiana: "Era la mia volontà. Dionigi? Mai giocato contro... Rozzio prosegue con la Reggiana: "Era la mia volontà. Dionigi? Mai giocato contro di lui"
Bari, Longo e le gerarchi dei leader: "Il capitano resta Pucino, Mantovani è il vice"... Bari, Longo e le gerarchi dei leader: "Il capitano resta Pucino, Mantovani è il vice"
Il Cesena ribadisce la fiducia a Mignani. Ma deve tirar fuori qualcosa in più dalla... Il Cesena ribadisce la fiducia a Mignani. Ma deve tirar fuori qualcosa in più dalla squadra
Ballardini può sorridere: Izzo vede il rientro in campo con l'Avellino Ballardini può sorridere: Izzo vede il rientro in campo con l'Avellino
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
2 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
3 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
4 Spalletti non parla nel post di Juve-Galatasaray. Chiellini: "Il mister è provato, come tutti"
5 Juventus-Galatasaray, Llorente contro il VAR per il rosso a Kelly: "Non era neanche giallo"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Più nero che bianco. La Juventus ha perso (quasi) tutti gli obiettivi in un febbraio da incubo
Immagine top news n.1 Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio degli ottavi
Immagine top news n.2 La notte perfetta dell'Atalanta: rimonta storica, Dea agli ottavi e ora una super big
Immagine top news n.3 Juventus, impresa solo sfiorata. In dieci va ai supplementari, ma alla fine è festa Galatasaray
Immagine top news n.4 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
Immagine top news n.5 Atalanta e Juventus salvano la faccia della Serie A in Champions. L'Inter è la vera delusione
Immagine top news n.6 Juventus-Galatasaray 3-2, le pagelle: Osimhen non perdona, Zhegrova sì. Miracolo McKennie
Immagine top news n.7 Juventus comunque da applausi: crollo ai supplementari, 3-2. Galatasaray agli ottavi di Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gavillucci: "Riforma arbitri, così non si ha a cuore l'aspetto tecnico"
Immagine news Serie A n.2 Di Napoli: "Inter, Bodo organizzato ma c’è rammarico. E su Thuram dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, il motivo del fallimento europeo secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Al top per chilometri, contrasti e recuperi: così Taylor si è preso il centrocampo della Lazio
Immagine news Serie A n.2 Resp. settore giovanile Genoa: "All'estero 2008 in Champions, in Italia 2004 in Primavera"
Immagine news Serie A n.3 Bocci sul Corriere della Sera: "La meravigliosa Atalanta di Palladino ha i geni gasperiniani"
Immagine news Serie A n.4 Rigore Atalanta, il Borussia non ci sta: "Nessuna intenzione di colpire Krstovic per Bensebaini"
Immagine news Serie A n.5 La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti
Immagine news Serie A n.6 Milan, obiettivo Champions e poi rosa da rimpinguare: uno-due centrali, la punta e non solo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, la miglior Serie B lagunare di sempre. Stroppa meglio di tutti i predecessori
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Palumbo: "Qui per riconquistare la A. Inzaghi? Favoloso quanta fame abbia"
Immagine news Serie B n.3 Lombardi: "Rinnovo Crisetig-Padova? Ne parleremo al termine della stagione"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Ceccaroni: “Da Chiavari è iniziato un altro campionato. Abbiamo un sogno da realizzare”
Immagine news Serie B n.5 Rozzio prosegue con la Reggiana: "Era la mia volontà. Dionigi? Mai giocato contro di lui"
Immagine news Serie B n.6 Bari, Longo e le gerarchi dei leader: "Il capitano resta Pucino, Mantovani è il vice"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Matteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in B"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Troise: "Il contratto in scadenza? Ad Arezzo avevo due anni eppure..."
Immagine news Serie C n.3 La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che caos, Trapani!
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
Immagine news Serie C n.5 La Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.6 "Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio vuoto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Immagine news Calcio femminile n.5 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.6 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…