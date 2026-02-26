TMW Juventus scatenata sui rinnovi: la prossima settimana l'annuncio di McKennie

Come detto nelle scorse ore, la Juventus ha definito nel dettaglio il rinnovo del contratto di Carlo Pinsoglio, terzo portiere e figura importante all'interno dello spogliatoio bianconero che nelle prossime ore prolungherà il proprio contratto in scadenza fino al giugno del 2027.

Quello del portiere classe '90 arriva dopo un altro prolungamento, quello di Kenan Yildiz, presente e futuro della Juventus. In attesa di capire come e quando la dirigenza potrà incontrarsi con Luciano Spalletti per dar seguito alle pubbliche dichiarazioni di voler proseguire insieme, in casa Juventus è pronto un altro prolungamento importante per il futuro della squadra.

Già da giorni vi stiamo raccontando della trattativa oramai in definizione per il rinnovo di Weston McKennie, giocatore in scadenza e tuttofare bianconero anche ieri protagonista nella sfortunata serata contro il Galatasaray. La dirigenza ed il suo entourage hanno definito un nuovo accordo che porterà lo statunitense a firmare fino al giugno del 2030, con ingaggio che sarà adeguato al suo nuovo status all'interno della squadra. Il tutto con la regia di Luciano Spalletti, suo primo sponsor in questo senso. La prossima settimana, dalle ultime raccolte, si passerà alle questioni formali con la firma vera e propria e l'annuncio ufficiale da parte del club.