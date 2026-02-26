VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia

Altro giro, altra corsa, altra polemica. Il mondo arbitrale ha vissuto l'ennesima serata difficile, questa volta però non in Serie A, ma in Champions League. Nell'economia del risultato finale di Juventus-Galatasaray pesa infatti come un macigno l'ingiusta espulsione di Lloyd Kelly al terzo minuto del secondo tempo, sul parziale di 1-0 in favore dei bianconeri, e anche se al 90' la squadra di Spalletti era riuscita nell'impresa di vincere con tre gol di scarto (3-0) facendo andare la sfida ai tempi supplementari, alla fine sono stati i turchi a staccare il pass per gli ottavi di finale, con una Juve stanchissima, anche a causa del cartellino rosso preso dal difensore inglese, che non è stata capace di portare a termine il miracolo di ribaltare il 5-2 dell'andata.

Decisioni sbagliate dell'arbitro e del VAR.

Ciò che è avvenuto in campo e la VAR ha dell'incredibile, visto che inizialmente Kelly aveva ricevuto il cartellino giallo, che era già di per sé discutibile, per poi revisionare l'azione e decidere di togliere sì l'ammonizione, ma trasformandola in un rosso diretto impossibile da comprendere. A questo punto il pensiero non può che andare ai tantissimi errori che i direttori di gara stanno commettendo in Serie A, con la sentenza finale che ci porta a dire che il problema non sia solo nel nostro Paese ma, come dimostrato anche ieri sera, in tutto il resto del mondo del calcio.

Come uscire da questa situazione?

Il punto adesso è uno solo. Il calcio deve trovare il modo di uscire da questo caos arbitrale, ma come? Difficile rispondere a questa domanda, visto che il problema è molto ampio e servirà sicuramente del tempo per trovare la quadra. La cosa certa è che andare avanti così non sarà possibile. Il problema principale è al VAR e non in campo: perché gli arbitri possono sbagliare, lo hanno sempre fatto e sempre lo faranno, è umano, ma la tecnologia deve aiutare e non peggiorare la situazione.