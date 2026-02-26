Venezia, la miglior Serie B lagunare di sempre. Stroppa meglio di tutti i predecessori

Il Venezia di Giovanni Stroppa sta scrivendo la miglior pagina della storia recente del club in Serie B. Con 56 punti dopo 26 giornate, 53 gol segnati e 24 subiti, gli arancioneroverdi guidano la classifica con numeri che nessuna delle precedenti squadre lagunari poi promosse in Serie A aveva mai raggiunto a questo punto della stagione.

Il confronto con i predecessori è impietoso, stando ai dati pubblicati da La Gazzetta dello Sport, in senso positivo. Paolo Vanoli, che portò il Venezia in A nel 2023-24, era secondo con 48 punti e una differenza reti di +15 dopo 26 turni. Paolo Zanetti, protagonista della promozione tre stagioni prima, si fermava a 45 punti con un +11. Ancora più indietro Cesare Prandelli nel 2000-01, quinto con 44 punti, e Walter Novellino, secondo con 47 nel campionato precedente. Stroppa li supera tutti.

Nel girone di ritorno il Venezia mantiene il passo: 18 punti nelle ultime 7 gare, 6 vittorie e 19 gol segnati da 8 marcatori diversi, davanti a Monza e Palermo ferme a 17 e al Frosinone a 12. L'unica nota stonata riguarda la tenuta difensiva: un solo clean sheet nel 2026 contro i due di Monza e Frosinone e i cinque del Palermo, che vanta anche una migliore differenza reti nel girone di ritorno.