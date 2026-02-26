L'Atalanta posta il discorso di Palladino negli spogliatoi: "Un applauso da tutti a Krstovic"

L'Atalanta ha postato, sui propri canali social, un video di una parte del discorso del tecnico Raffaele Palladino negli spogliatoi al termine della storica rimonta sul Borussia Dortmund che ha consentito alla Dea di eliminare i tedeschi ed accedere agli ottavi di finale di Champions League.

"Voglio fare un grande applauso, e fatelo anche voi, a Krstovic, che si è buttato sull'ultima palla e ha preso calcio di rigore", le parole di Palladino al gruppo mentre mostrava il bendaggio insanguinato del centravanti ex Lecce. Spontanea e immediata la risposta della squadra, con un sentito applauso rivolto al compagno.

Krstovic ricordiamo si è conquistato il discusso rigore finale con un colpo di testa su cui è intervenuto in modo goffo Bensebaini, un calcio che ha lasciato i segni sulla fronte del giocatore atalantino. Rigore poi trasformato in modo magistrale da Lazar Samardzic.