Rigore Atalanta, il Borussia non ci sta: "Bensebaini non aveva intenzione di colpire Krstovic"

Protesta il Borussia Dortmund all'indomani della sfida persa contro l'Atalanta. Una rimonta storica quella compiuta dalla Dea alla New Balance Arena di Bergamo, che dopo il 2-0 di una settimana fa al Signal Iduna Park, si impone per 4-1 in pieno recupero di secondo tempo grazie al rigore trasformato da Samardzic che permette ai suoi di approdare agli ottavi di finale, dove ci sarà una tra Atalanta e Bayern Monaco.

Secondo i tedeschi, però, l'arbitro José Maria Sanchez non avrebbe dovuto fischiare il penalty dopo il colpo subito da Krstovic in area di rigore. I gialloneri hanno espresso su X tutta la propria frustrazione per la decisione del direttore di gara spagnolo: "Bensebaini para in area su Krstović e colpisce l'avversario alla testa. Senza alcuna intenzione…", il tweet contrariato del BVB.

Al termine della partita lo stesso attaccante montenegrino ha mostrato sui social la propria fronte tumefatta e insanguinata dopo il colpo ricevuto dall'avversario. L'attaccante è stato anche celebrato dai propri compagni: "My Hero", hanno scritto in una storia Instagram sia De Ketelaere che De Roon.