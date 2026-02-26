Da Roma: le condizioni di Ferguson preoccupano, l'attaccante si muove con le stampelle

Tra i calciatori attualmente fermi ai box in casa Roma, la situazione che desta maggiore preoccupazione è senza dubbio quella legata a Evan Ferguson. Come riportato nell’edizione locale del Corriere della Sera, l’attaccante sta affrontando un momento particolarmente delicato, perché è costretto a indossare un tutore alla caviglia e a muoversi con l’ausilio delle stampelle, segnali evidenti della serietà dell’infortunio rimediato.

Nei prossimi giorni è in programma un ulteriore consulto specialistico, che servirà a monitorare l’evoluzione del problema e a stabilire il percorso terapeutico più adeguato per cercare di riportarlo in campo nel minor tempo possibile. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un eventuale intervento chirurgico. Qualora si rendesse necessario operare, la stagione di Ferguson rischierebbe di essere fortemente compromessa.

Nel frattempo, Gasperini è chiamato a gestire una vera e propria emergenza offensiva. Con l’assenza dell’irlandese, di Dobyk e Dybala, l’unica alternativa a Malen nel ruolo di centravanti resta Vaz, soluzione che riduce inevitabilmente le opzioni a disposizione del tecnico.