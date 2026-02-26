Più nero che bianco. La Juventus ha perso (quasi) tutti gli obiettivi in un febbraio da incubo

La Juventus è stata eliminata prima degli ottavi di finale in tre edizioni consecutive della Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta nella sua storia. Già questo è sintomatico di quanta amarezza possa aver pervaso lo Stadium che ha dovuto assistere ad una vittoria inutile ai fini del passaggio del turno di Champions League.

Eppure, concluso il calciomercato di riparazione, il febbraio della Juventus era iniziato bene con la vittoria di Parma per 4-1. E poi? Un trend molto più nero che bianco, tanto per restare in tema, iniziato col ko e conseguente eliminazione dalla Coppa Italia (3-0 contro l'Atalanta), uno dei possibili obiettivi stagionali sfumato.

Dopo il pareggio 2-2 con la Lazio, ecco un'altra sconfitta bruciante, il 3-2 di San Siro con annesse polemiche infinite contro l'Inter. E ancora, i 5 gol di Istanbul che hanno di fatto compromesso il playoff di Champions e reso vano il successo del ritorno.

In ultima battuta, il ko casalingo contro il Como per 0-2, a ribadire il concetto: il febbraio della Juventus è stato talmente negativo da far sfumare due possibili obiettivi (Coppa Italia e Champions) e tale da far allontanare in modo significativo la squadra bianconera dal quarto posto. Che adesso dista quattro punti ed è occupato proprio dalla Roma, avversaria nel prossimo turno di campionato. Per fortuna, aggiungiamo noi, in programma il primo di marzo.