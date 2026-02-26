Salernitana, Pagano difende Iervolino: “Ha investito più di tutti. Rosa da Serie B”

Assieme a Serse Cosmi, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Salernitana, erano presenti anche due dirigenti del club granata: il direttore sportivo Daniele Faggiano e l'amministratore delegato Umberto Pagano.

Ecco le parole di quest'ultimo raccolte da TuttoSalernitana: "Anzitutto voglio ringraziare il tecnico Giuseppe Raffaele per il lavoro che ha svolto. Oggi inizia una nuova era e questo percorso sportivo è affidato a un allenatore del calibro di Serse Cosmi. Sono qui per sottolineare che la società non ha fatto mancare nulla in termini di sacrificio economico. Sono stati fatti tutti gli investimenti necessari. In merito ad alcune notizie giornalistiche che sono circolate in queste ore dico che nulla è fatto e che siamo tutti concentrati per il raggiungimento del massimo risultato possibile. Siamo a un passo dal Catania e la rosa è competitiva".

A Pagano, successivamente, è stato chiesto di chiarire quali siano le ambizioni del patron Iervolino e quale sia la sua voglia di restare a Salerno: "La risposta sta nei numeri. Iervolino è il presidente che ha investito di più a Salerno. Abbiamo un monte ingaggi tra i più alti della categoria e questo testimonia la sua voglia di essere presente e per creare le condizioni per vincere. E' vittima di gravi e sbagliate contestazioni. I risultati sportivi non lo hanno premiato, ma nessuno può dire non abbia fatto di tutto. Nella vita si può anche perdere, ma è stato capace di dare solidità alla società. Forse siamo i più forti in C sotto questo punto di vista. Abbiamo una rosa che ci permetterebbe di fare tranquillamente la Serie B".