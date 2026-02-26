La notte perfetta dell'Atalanta: rimonta storica, Dea agli ottavi e ora una super big

L'Atalanta accede agli ottavi di finale di Champions League al termine di una prestazione epica, chiusa con una rimonta all'ultimo secondo: 4-1 il finale, mai la Dea in Europa era riuscita a qualificarsi rimontando uno svantaggio di due reti.

Sulla carta, nessuno avrebbe immaginato che sarebbero stati loro i nerazzurri a ribaltare due reti di svantaggio. Ma la squadra di Raffaele Palladino è semplicemente perfetta e sfrutta come meglio non potrebbe le fasce. Dai traversoni sono nate tutte le 4 reti: Scamacca, Zappacosta (che torna al gol in Champions dopo 8 anni), Pasalic e Samardzic su rigore, per un fallo di Bensebaini che colpisce con un calcio al volto Krstovic, costretto alle cure mediche.

Tutti in cattedra, voti dal 7 in su. L'Atalanta è l'unica squadra italiana in corsa sia nelle competizioni europee che in Coppa Italia, oltre a covare ancora speranze di qualificazione Champions attraverso il campionato. L'ad Luca Percassi gongola: "Partita perfetta. Palladino è un predestinato, ha toccato le corde giuste". Il tecnico è euforico: "Abbiamo fatto la storia".

Con questo successo l'Atalanta incassa 11 miloni extra per il passaggio del turno. Prossimo avversario, una fra Arsenal e Bayern. Quale delle due, lo scopriremo venerdì alle 12.