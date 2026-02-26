Salernitana, Faggiano a ruota libera: "Basta cinema sulla società. Io non sono un mercenario"

A margine di Serse Cosmi, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Salernitana, era presente anche il direttore sportivo dei granata, Daniele Faggiano. Ecco quando dichiarato da quest'ultimo e raccolto da TuttoSalernitana.com:

"Anche io ho letto alcune notizie e credo che non bisogna destabilizzare l'ambiente. Le notizie veicolate per fare cinema non mi piacciono. Sicuramente è un momento molto complicato perchè i risultati non stanno arrivando. So io quali sono gli sforzi che fa quotidianamente Danilo Iervolino e quanto ci tenga alla Salernitana. Quanto all'esonero di Raffaele, l'altro giorno ho fatto quella chiamata che mai avrei voluto fare. Dispiace sempre tanto e rivolgo un pensiero a lui e a mister Ferrari. Purtroppo queste cose fanno parte del calcio e oggi presento Serse Cosmi. Senza dubbio anche io ho commesso qualche errore e mi assumo le mie responsabilità".

Faggiano, poi, risponde anche ad una domanda sulle condizioni di Roberto Inglese, attaccante fermo dallo scorso mese di dicembre: "I medici temevano difficoltà a livello motorio, oggi invece siamo emozionati perchè sta più avanti rispetto a quanto si immaginava. Nello spogliatoio è un uomo importante, nel gruppo non ci sono incomprensioni se non un po' di scoramento perchè c'è consapevolezza si potesse fare di più. In generale posso dire che non è vero che fisicamente stiamo male, a Cerignola abbiamo corso fino alla fine".

Infine arriva anche una chiosa sul presidente Danilo Iervolino: "lo difendo per impegno e voglia. Trovare un imprenditore e non un fondo è un punto di forza. Non dico ai tifosi quello che devono fare: ci incitano per 100 minuti, vanno ringraziati. Qualcuno con gli articoli ci marcia, se c'è un confronto vorrei non si facesse attraverso i siti. Io proverò a portare a termine il mio lavoro, spinto dalla passione del club. Lavoro, non sono mercenario. Veniamo additati come deficienti e incompetenti, io sono laureato e ho studiato la strada. Sparare a zero contro Iervolino e Faggiano vuol dire attaccare la Salernitana ed è come se toccassero mia figlia. Oggi presentiamo il mister e leggo l'articolo sulla vendita della società. A che serve? Noi ci mettiamo la faccia e non mi va che mi prendano in giro. Il capo-popolo si scioglie".