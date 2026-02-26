La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti

Ieri sera allo Stadium contro il Galatasaray la Juventus ha mostrato tutte le sue sfaccettature. S'è vista una grande squadra, ma si sono visti anche tutti i limiti dei singoli. S'è visto un gruppo capace di gettare il cuore oltre l'ostacolo in inferiorità numerica, ma si sono visti anche troppi errori che hanno vanificato un'impresa a un certo punto davvero a un passo. Gli xG in questo senso parlano chiaro: la Juve contro Osimhen e compagni avrebbe dovuto realizzare cinque gol e se non l'ha fatto è solo perché Jonathan David ha disputato un'altra partita insufficiente. Perché Edon Zhegrova, al momento di realizzare un 4-0 comodo comodo, ha incredibilmente spedito il pallone fuori dallo specchio della porta.

La gara di ieri ha però soprattutto chiarito che il manico è quello giusto. Che Luciano Spalletti è l'uomo da cui la Juve deve ripartire a prescindere, a questo punto, da come finirà la corsa per il quarto posto. Nel post-partita il dirigente bianconero Giorgio Chiellini è stato molto chiaro sul tema: "Come ho detto nelle ultime settimane, non c'è mai stato nessun dubbio sul futuro di Spalletti alla Juventus. Ora purtroppo avremo qualche settimana libera in più, per mettersi a sedere e condividere i piani futuri e formalizzare tutto a tempo debito".

L'idea della società torinese è quella di gettare presto le basi per ciò che sarà con l'attuale allenatore. L'ultima semestrale di bilancio ha chiarito che il club bianconero ha una opzione a favore per rinnovare automaticamente il contratto del manager di Certaldo, ma nelle intenzioni del club c'è la voglia di discutere con Spalletti anche del suo nuovo contratto. Sottoscrivere un nuovo accordo biennale così da consegnargli le chiavi di una squadra che anche la prossima estate subirà molte modifiche. Ma non l'allenatore, non quel Luciano Spalletti che avrà un ruolo chiave anche nelle indicazioni di calciomercato.