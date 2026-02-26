TMW
Palermo, Joronen tra rinnovo e mercato: sondaggio Monza, idea Roma come vice Svilar
Un rinnovo di contratto in stand by, ma che potrebbe avere presto un epilogo positivo. Jesse Joronen è uno dei pilastri del Palermo di Pippo Inzaghi e le parti hanno cominciato a parlare del rinnovo del contratto come raccontato nelle scorse settimane. Situazione in evoluzione e che potrebbe avere un seguito nelle prossime settimane.
Intanto il Monza ha fatto un sondaggio concreto e reale per Joronen, individuato come rinforzo per la prossima stagione. E sullo sfondo gli appezzamenti della Roma a caccia di un secondo portiere per il campionato che verrà. Sirene per Joronen, tra rinnovo e mercato. E il Palermo lavora per blindarlo…
