Parma, Corvi al top ma rientra Suzuki: "Sceglieremo per il bene della squadra"

Carlos Cuesta parla alla vigilia della gara contro il Cagliari, nella quale i ducali avranno l'occasione di cogliere uno storico poker di vittorie di fila: "Quello che ho visto è una squadra concentrata e focalizzata sull'importanza della partita di domani. Dobbiamo concentrarci su di noi ed essere consapevoli di ciò che ci porta ai risultati. A livello di giocatori disponibili recuperiamo Circati e anche Suzuki. Domani sarà già con noi. Come deciderò? In funzione di quello che penso sia giusto per vincere la partita".

Come si fa a tenere fuori Corvi?

"È un'ipotesi vostra! Noi ci concentriamo su di noi. Tutti i giocatori sono disponibili e lavorano molto per fare molto bene, le decisioni dell'allenatore sono per il bene del gruppo. Come reintegrare Suzuki lo vedremo col tempo. Adesso è riuscito a essere per la prima settimana col gruppo e valuteremo chi è il più pronto per giocare".

Ricordiamo che sfruttando l'assenza del compagno, Edoardo Corvi si è dimostrato uno dei migliori portieri della Serie A, salendo di recente anche nella Top 5 del ruolo.