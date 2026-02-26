TMW Ceccaroni non dimentica lo Spezia: "Mi auguro riescano a raggiungere la salvezza"

Il suo presente è legato al Palermo e al sogno Serie A da continuare a coltivare, ma il passato di Pietro Ceccaroni è legato anche ad un altro club di Serie B: lo Spezia.

Cresciuto nelle giovanili aquilotte il difensore classe 1995 ha mosso i primi passi nel calcio professionistico proprio con indosso la maglia del club ligure, oggi invischiato nella lotta per non retrocedere.

"Ho legami importanti con le piazze del mio passato e allo Spezia sono cresciuto anche come uomo - ha raccontato nel corso dell'intervista esclusiva concessa a TuttoMercatoWeb.com -. La corsa per la salvezza è sempre dura, ma quando hai un ambiente compatto e un gruppo che crede nell’obiettivo bisogna lottare fino alla fine, mi auguro riescano a raggiungere il traguardo".