Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Davide Grassini dalla Serie C alla Slovacchia: “Così è nata la mia scelta folle

Davide Grassini dalla Serie C alla Slovacchia: “Così è nata la mia scelta folle”
Luca Bargellini
Oggi alle 12:12Serie C
Luca Bargellini

Dalla Serie C italiana alla seconda divisione slovacca. Davide Grassini ha scelto una strada controcorrente per rilanciarsi dopo l’esperienza al Lecco. Il difensore classe 2000, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, è approdato al Povazska Bystrica nella MONACObet Liga, diventando l’unico italiano nel calcio professionistico slovacco. Una scelta nata quasi per caso, come racconta in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.

"Devo ammettere che tutto questo è nato in un modo un po' folle. Nel corso del calciomercato di gennaio non si sono concretizzate le opportunità che si erano presentate in Italia e così ho iniziato a guardarmi attorno. Anche al di fuori dei confini. Un giorno, tramite il cugino di mia moglie Karin, che gioca ad Hockey proprio qui a Bystrica, sono entrato in contatto con l'equivalente dell'assessore allo sport della città, che ha il compito di coordinare tutte le attività sportive della zona. Successivamente il Povazska ha visto alcuni miei video, gli sono piaciuto e così ho accettato questa nuova sfida".

Si tratta più di una scelta legata all'aspetto familiare o professionale?
"Diciamo che la questione familiare è stata un'occasione. L'idea di un'esperienza all'estero mi è sempre piaciuta: quando poi le opportunità in Italia non sono andate a buon fine ho preso la palla al balzo. Certo, non mi sarei mai immaginato di iniziarla in questo modo così particolare".

Cosa si può dire, invece, sull'esperienza che ha vissuto a Lecco?
"Non è andata come, né io né il club ci saremmo aspettati. A gennaio dello scorso anno avevo scelto Lecco perché mister Volpe aveva espresso il desiderio di avermi nella sua squadra. Ho firmato un contratto di due anni e mezzo, poi però, l'avventura del mister si è conclusa e sono state prese altre scelte. Il calcio è strano. A Carrara ho vissuto un anno da protagonista pur essendo in scadenza e solo successivamente ho firmato il rinnovo. A Lecco, invece, è andata in un modo diametralmente opposto anche se rimangono grato per l'esperienza che ho vissuto".

Tornando al tuo presente in Slovacchia, che realtà hai trovato? Pregi? Difetti?
"La lingua è molto diversa. Dove non arrivo con l'inglese, mi aiutano mia moglie e la sua famiglia. Sul piano calcistico, invece, si gioca con meno tatticismi e più voglia di confrontarsi a campo aperto. Ci sono tantissimi uno contro uno. Sia in partita che in allenamento. Sul piano delle strutture, infine, sono rimasto stupefatto. Qua c'è tutto. Dal centro sportivo, allo stadio in erba naturale, tutto è davvero incredibile. Ed è tutto a disposizione di che fa sport come professione. Sia che si tratti di calciatori che di atleti di altre discipline".

Sembra esserci tutto perché questa esperienza, nata sotto forma di prestito semestrale, diventi una parentesi più lunga nel corso della sua carriera.
"Vivo il presente. È questo il mio obiettivo adesso. Sono in prestito, non mi pongo limiti e penso a godermi ciò che sto scoprendo. In più sono anche l'unico italiano nel calcio professionistico della Slovacchia e sono stato accolto davvero con grandissimo entusiasmo".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Lecco, Davide Grassini in prestito in Slovacchia: giocherà nel Povazska Bystrica Lecco, Davide Grassini in prestito in Slovacchia: giocherà nel Povazska Bystrica
Villa Valle, la carica Mecca: "I playoff sono diventati adesso l'obiettivo minimo"... Villa Valle, la carica Mecca: "I playoff sono diventati adesso l'obiettivo minimo"
Lecco, arriva a titolo definitivo dalla Carrarese l'esterno classe 2000 Davide Grassini... Lecco, arriva a titolo definitivo dalla Carrarese l'esterno classe 2000 Davide Grassini
Altre notizie Serie C
Davide Grassini dalla Serie C alla Slovacchia: “Così è nata la mia scelta folle” Esclusiva TMWDavide Grassini dalla Serie C alla Slovacchia: “Così è nata la mia scelta folle
Pineto, Kraja: “Qui un grande gruppo. Playoff? Serviranno compattezza e forza mentale”... Esclusiva TMWPineto, Kraja: “Qui un grande gruppo. Playoff? Serviranno compattezza e forza mentale”
Matteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in... Esclusiva TMWMatteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in B"
Lumezzane, Troise: "Il contratto in scadenza? Ad Arezzo avevo due anni eppure..."... Lumezzane, Troise: "Il contratto in scadenza? Ad Arezzo avevo due anni eppure..."
La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che... La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che caos, Trapani!
Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa... Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
La Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028... UfficialeLa Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
"Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio... "Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio vuoto"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
3 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
4 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
5 Spalletti non parla nel post di Juve-Galatasaray. Chiellini: "Il mister è provato, come tutti"
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Altro rinnovo in casa Juventus. Accordo totale per il prolungamento di Pinsoglio
Immagine top news n.1 Rigore Atalanta, il Borussia non ci sta: "Bensebaini non aveva intenzione di colpire Krstovic"
Immagine top news n.2 La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti
Immagine top news n.3 Più nero che bianco. La Juventus ha perso (quasi) tutti gli obiettivi in un febbraio da incubo
Immagine top news n.4 Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio degli ottavi
Immagine top news n.5 La notte perfetta dell'Atalanta: rimonta storica, Dea agli ottavi e ora una super big
Immagine top news n.6 Juventus, impresa solo sfiorata. In dieci va ai supplementari, ma alla fine è festa Galatasaray
Immagine top news n.7 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gavillucci: "Riforma arbitri, così non si ha a cuore l'aspetto tecnico"
Immagine news Serie A n.2 Di Napoli: "Inter, Bodo organizzato ma c’è rammarico. E su Thuram dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, il motivo del fallimento europeo secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "Domani Suzuki sarà con noi"
Immagine news Serie A n.2 Il Borussia Dortmund protesta su X, la Juve rinnova Pinsoglio: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.3 Juventus scatenata sui rinnovi: la prossima settimana l'annuncio di McKennie
Immagine news Serie A n.4 Ecco perché serve la seconda squadra. Bernasconi, dall'Albinoleffe al BVB in un anno
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Marcandalli rivela: "L'Atalanta mi scartò per l'altezza. Adesso sono 1.95"
Immagine news Serie A n.6 Renica: "In sala Var servono persone più competenti. E magari un ex calciatore con un arbitro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Matteassi sul Pescara: "Insigne non si discute ma deve stare bene fisicamente"
Immagine news Serie B n.2 Ceccaroni non dimentica lo Spezia: "Mi auguro riescano a raggiungere la salvezza"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Joronen tra rinnovo e mercato: sondaggio Monza, idea Roma come vice Svilar
Immagine news Serie B n.4 Venezia, la miglior Serie B lagunare di sempre. Stroppa meglio di tutti i predecessori
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Palumbo: "Qui per riconquistare la A. Inzaghi? Favoloso quanta fame abbia"
Immagine news Serie B n.6 Lombardi: "Rinnovo Crisetig-Padova? Ne parleremo al termine della stagione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Davide Grassini dalla Serie C alla Slovacchia: “Così è nata la mia scelta folle
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Kraja: “Qui un grande gruppo. Playoff? Serviranno compattezza e forza mentale”
Immagine news Serie C n.3 Matteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in B"
Immagine news Serie C n.4 Lumezzane, Troise: "Il contratto in scadenza? Ad Arezzo avevo due anni eppure..."
Immagine news Serie C n.5 La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che caos, Trapani!
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Immagine news Calcio femminile n.5 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.6 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…