Juventus-Galatasaray 3-2, che amarezza contro Osimhen e compagni: gli highlights
Un'impresa solo sfiorata, quella della Juventus che allo Stadium ha rischiato di rimontare il 5-2 dell'andata contro il Galatasaray. Fatali i supplementari, con i due gol dei turchi che vanificano il triplo vantaggio bianconero firmato Locatelli, Gatti e McKennie. Il tutto, al netto dell'espulsione eccessiva di Kelly al 47'. Osimhen (106') e Baris Yilmaz (118') alla fine firmano la qualificazione del Galatasaray, nonostante il ko per 3-2. Turchi agli ottavi contro Liverpool o Tottenham, bianconeri eliminati a testa alta, ma con grande amarezza.
Guarda il video con i gol e gli highlights di Juventus-Galatasaray 3-2!
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia
Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
