Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Parma, Cuesta: "Estevez non ci sarà. Mi aspetto che reagiremo con identità"

Parma, Cuesta: "Estevez non ci sarà. Mi aspetto che reagiremo con identità"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:45Serie A
Edoardo Mammoli

C'è area di derby in casa Parma, che affronterà domani il Bologna in una sfida tutta emiliana. I crociati sono reduci da due sconfitte consecutive che, seppur contro avversari di livello contro Atalanta e Juventus, hanno portato a otto gol subiti, minando quella che fino a questo momento era stata una certezza. Anche quella di domani sarà una gara sulla carta molto complicata e di questo è ben consapevole mister Carlos Cuesta, che tra pochi minuti presenterà la partita contro il Bologna direttamente dalla sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Ore 13.15 - Inizia la conferenza stampa.

Ci sono altre defezioni oltre a Estevez? Lui recupera?
"Estevez non sarà disponibile. Poi gli indisponibili sono gli stessi di sempre".

Il Bologna fa fatica in casa, ma anche il Parma è reduce da un periodo non positivo. Che gara si aspetta?
"Siamo consapevoli di quello che è successo nelle ultime due partite. Allo stesso modo proviamo ad analizzare in modo equilibrato le cose. Dobbiamo affrontare la gara con determinazione, umiltà e consapevolezza dei punti di forza del Bologna ma anche dell'opportunità che abbiamo. Una partita importante, un derby importante per i tifosi. Vogliamo tornare alla dinamica di prestazione positiva e punti".

I nuovi arrivi cambieranno gli schemi tattici?
"Adesso che il mercato è chiuso, possiamo dire che abbiamo una rosa che ci offre tante possibilità, sia per giocare a quattro sia a cinque. Ma soprattutto vogliamo mantenere la nostra identità: ossia essere una squadra compatta, che difende bene e attacca ogni volta meglio. Proveremo sempre a essere pragmatici e portare i risultati a casa. Quello deve essere sempre parte del nostro DNA. Dentro questo, i giocatori sono a disposizione e ci aiutano al massimo per avere i risultati che vogliamo. In base alla partita faremo le valutazioni giuste per fare sempre il meglio per il Parma".

Lei è soddisfatto della classifica?
"L'ho detto fin dal primo giorno: non avevo aspettative. Volevo standard alti, perché sono convinto che quello è ciò che ti porta alla prestazione e ai risultati. Mi focalizzo su ciò che vogliamo fare. Adesso mancano quindici partite, sappiamo qual è il nostro obiettivo, che serve assoluta determinazione e fiducia per farlo. Ogni partita sarà una battaglia e sono convinto che abbiamo tutto per fare bene".

Il dover fare di più in fase offensiva le mette pressione?
"Non mi mette nessuna pressione, ne sono consapevole. Sono grato di avere scelte che mi possano permettere di fare cose diverse. I nuovi acquisti ci permettono di avere versatilità e possibilità diverse, è positivo. Io mi concentro su quello che può aiutarci a fare punti e aiutare questi ragazzi affinché siano più pronti possibile per affrontare ogni partita".

Come si fa a rialzare il morale dopo tanti gol presi?
"Bisogna essere molto equilibrati e analizzare tutto in modo globale. Abbiamo concesso 30 gol e 15 di questi sono stati segnati in cinque partite. I primi sette li abbiamo subiti in tre partite consecutive contro Roma, Milan e Bologna. Già dopo quelle tre partite potevamo avere la sensazione di essere meno solidi, ma la squadra ha reagito con la sua identità. Io mi aspetto lo stesso adesso e allo stesso modo dobbiamo avere quella prospettiva, che nelle altre partite hai subito altrettanti gol. Dobbiamo avvicinarci il più possibile a una strada di essere legati ai nostri punti di forza ma cercando sempre di migliorare: fare più gol e aumentare le nostre prestazioni offensive".

Terza gara col Bologna in stagione. Un aspetto che vi ha messo in difficoltà del Bologna?
"Quello che sono loro: una squadra aggressiva e verticale, che punta tanto sui duelli e capacità tecniche e fisiche dei loro giocatori. Proveremo a portare la gara dove vogliamo, siamo consapevoli del passato ma allo stesso modo di quello che dobbiamo fare per affrontarla al miglior modo".

Circati, Delprato e Nicolussi sono in diffida. Ha fatto dei calcoli?
"Nel calcio è difficile fare calcoli, devi concentrarti su migliorare il presente il massimo possibile. Tutti i calciatori convocati possono giocare".

Su Strefezza: la sua posizione può influire su quella di Ondrejka?
"È una possibilità in funzione della partita e del contesto. Abbiamo una rosa che ha la capacità di fare diverse cose dentro una stessa linea guida. Proveremo a sfruttare tutte le occasioni quando ce ne sarà bisogno".

TMW - Nicolussi Caviglia cosa può portare a Keita e Bernabé?
"Nicolussi può portare tanta progressione con la palla, un grande calcio che gli permette di fare gol, aiuti sulle palle inattive, grande lucidità per leggere situazioni sia offensive che difensive. Ha anche capacità di ricoprire diversi ruoli, sia come mediano sia come play. Anche gli altri arrivati ci possono dare tanto: siamo focalizzati sul farli integrare, con la consapevolezza che ogni partita è diversa e che dobbiamo affrontarla nel miglior modo in base a quello che ci aspettiamo".

TMW - Perché contro Atalanta e Juventus sentivate giusto approcciare in maniera diversa rispetto a Inter e Napoli?
"Non è una questione di approccio aggressivo. Ci sono momenti nella partita. Sapevamo che erano partite in cui dovevamo spendere più tempo in blocco basso, ma anche dentro quei momenti puoi trovare situazioni in cui puoi andare in pressione alta o gestire palla un po' di più. Con l'Atalanta in casa abbiamo approcciato in modo simile. Con la Juve è stato simile, anche perché c'è grande differenza tra la squadra che eravamo all'andata e quella che siamo oggi. Facciamo le scelte pensando a ciò che è giusto e domani faremo lo stesso".

Come mai la scelta di Drobnic della Primavera rispetto a Conde?
"Sono diversi motivi: in primo luogo lo sviluppo di Drobnic e poi anche perché è mancino. Noi abbiamo Valenti e Ndiaye che sono mancini ma sono indisponibili".

Ore 13.28 - Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Bologna-Parma, le probabili formazioni: ritorna Lucumi, Cuesta ancora con Nicolussi... Bologna-Parma, le probabili formazioni: ritorna Lucumi, Cuesta ancora con Nicolussi Caviglia
Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Cuesta sul mercato: "Nicolussi Caviglia porta un grande calcio, più versatilità con... Cuesta sul mercato: "Nicolussi Caviglia porta un grande calcio, più versatilità con Strefezza"
Altre notizie Serie A
Branchini: "Mateta? Le visite mediche rigide del Milan hanno evitato problemi a tutti"... Branchini: "Mateta? Le visite mediche rigide del Milan hanno evitato problemi a tutti"
Calcio in lutto: si è spento a 54 anni lo storico addetto stampa di AIAC ed Empoli... Calcio in lutto: si è spento a 54 anni lo storico addetto stampa di AIAC ed Empoli Michele Haimovici
Udinese, Runjaic: "Il Lecce non è semplice da affrontare. Zaniolo? C'è, ma non so... Live TMWUdinese, Runjaic: "Il Lecce non è semplice da affrontare. Zaniolo? C'è, ma non so se sarà titolare"
Branchini: "È ora di scioperare e fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio"... Branchini: "È ora di scioperare e fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio"
Baresi: "Che emozione entrare al Meazza da tedoforo. Bergomi? Non sapevo di lui"... Baresi: "Che emozione entrare al Meazza da tedoforo. Bergomi? Non sapevo di lui"
Lecce, Di Francesco: "Stulic sta meglio. Davis out? Magari Runjaic schiera Zaniolo... Lecce, Di Francesco: "Stulic sta meglio. Davis out? Magari Runjaic schiera Zaniolo lì"
Caressa: "Occhio Leao: quando è in condizione, Loftus-Cheek spezza gli avversari... Caressa: "Occhio Leao: quando è in condizione, Loftus-Cheek spezza gli avversari in due"
Sarri e il futuro alla Lazio: "Ho un contratto in essere. Se non ci sono cose particolari..."... Sarri e il futuro alla Lazio: "Ho un contratto in essere. Se non ci sono cose particolari..."
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Yildiz: accordo trovato per il rinnovo
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Conceicao in dubbio
2 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Zaragoza con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson
Immagine top news n.1 Lazio, Sarri risponde a Fabiani: "Squadra non indebolita? Di sicuro è meno pronta di prima"
Immagine top news n.2 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.3 Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
Immagine top news n.5 Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti
Immagine top news n.6 Chiellini e i rimpianti Juve, ma Haaland e Bellingham non erano da U23. E anche Kvara fu vicino
Immagine top news n.7 Juventus, come cambia la lista UEFA dopo il mercato: entrano Boga e Holm, out in tre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Runjaic approva il mercato: "Qualità e talento, avevamo bisogno di Mlacic e Arizala"
Immagine news Serie A n.2 Branchini: "Mateta? Le visite mediche rigide del Milan hanno evitato problemi a tutti"
Immagine news Serie A n.3 Calcio in lutto: si è spento a 54 anni lo storico addetto stampa di AIAC ed Empoli Michele Haimovici
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Runjaic: "Il Lecce non è semplice da affrontare. Zaniolo? C'è, ma non so se sarà titolare"
Immagine news Serie A n.5 Branchini: "È ora di scioperare e fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio"
Immagine news Serie A n.6 Baresi: "Che emozione entrare al Meazza da tedoforo. Bergomi? Non sapevo di lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Okwonkwo messo fuori lista: preferito Tsadjout al nigeriano
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro-Reggiana, le formazioni ufficiali: Aquilani ritrova Cissè. Dionigi cambia
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol-Carrarese, le formazioni ufficiali: una novità per parte negli schieramenti
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia-Padova, le formazioni ufficiali: Leone c'è. Di Mariano titolare
Immagine news Serie B n.5 Mantova-Bari, le formazioni ufficiali: entrambe con novità in difesa e a centrocampo
Immagine news Serie B n.6 Frosinone-Venezia, le formazioni ufficiali: Alvini ne cambia uno. Stroppa nemmeno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, spunta un altro candidato alla panchina: l'ex Spezia Luca D'Angelo
Immagine news Serie C n.2 Triestina, accordo sui debiti: la nuova proprietà paga l’80% e allontana il rischio fallimento
Immagine news Serie C n.3 Benevento, vittoria sul Picerno e futuro Floro Flores: il tecnico apre al rinnovo con Vigorito
Immagine news Serie C n.4 Colpo in prospettiva per il Livorno: ecco il difensore classe 2006 Nikita Shchepetkin
Immagine news Serie C n.5 Serie C 25ª giornata: oggi undici match. In campo Brescia, Ravenna e Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, crisi rossoblù mai ducali non vincono al "Dall'Ara" dal 2012
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
Immagine news Calcio femminile n.5 Due big match d'alta classifica e uno scontro salvezza. Ecco la 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano