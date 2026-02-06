Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna-Parma, le probabili formazioni: ritorna Lucumi, Cuesta ancora con Nicolussi Caviglia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Parma (Domenica 8 febbraio, ore 12.30, arbitra Collu, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Bologna
Per ritrovare una vittoria che al Dall’Ara manca dal 9 Novembre (2-0 sul Napoli), il Bologna di Vincenzo Italiano potrebbe cambiare vestito tattico per dare maggiore copertura ad una squadra che ha totalizzato un punto nelle ultime sei partite in casa (più sconfitte al Dall'Ara negli ultimi due mesi che nelle ultime due stagioni messe assieme). In porta dovrebbe avere una chance di riscatto Skorupski al posto di Ravaglia. In difesa Lykogiannis potrebbe far rifiatare Miranda, mentre Zortea dovrebbe essere chiamato agli straordinari, in attesa che Joao Mario entri nelle rotazioni. Al centro ci sarà il ritorno di Lucumì, affiancato da Heggem. In mediana al fianco di Freuler dovrebbe rivedersi Pobega (più indietro Ferguson e Moro). Sugli esterni chance per Bernardeschi al posto di Orsolini, con Cambiaghi favorito su Rowe dal lato opposto e Odgaard di poco avanti nel ballottaggio con Sohm sulla trequarti. Davanti conferma per Santiago Castro. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva il Parma
In vista del derby emiliano contro il Bologna, mister Carlos Cuesta si appresta a confermare la formazione vista nell’ultima gara contro la Juventus. Il tecnico maiorchino ripartirà dalla sicurezza di Corvi tra i pali, difeso dalla coppia formata da Circati e Troilo. Ai loro lati capitan Delprato e Valeri completeranno la linea difensiva. Sulla mediana ancora spazio a Nicolussi Caviglia, che avrà bisogno di tempo per amalgamarsi perfettamente coi due compagni, Bernabé e Keita, più liberi di spaziare. In attacco non si tocca Mateo Pellegrino, con Ondrejka e Oristanio a supportarlo, anche se Strefezza potrebbe essere più che una semplice tentazione. (da Parma, Edoardo Mammoli)

