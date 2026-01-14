Parma, Cuesta: "Scelte mirate in funzione di come sarà la partita, non lasciamo indizi"

Carlos Cuesta ha parlato in diretta ai microfoni di DAZN durante il pre gara della sfida del Maradona contro il Napoli. Queste le sue parole:

È la prima volta per lei al Maradona, che effetto le fa? Le dispiace non avere Conte di fianco?

“E' uno stadio eccezionale, abbiamo voglia di fare una grande prestazione e di far punti".

Tanto turnover, è normale rotazione o è scelta mirata?

“Secondo me abbiamo tantissimi giocatori che hanno avuto tanta continuità durante il campionato, anche se magari contro il Lecce qualcuno di loro non era titolare. Allo stesso modo abbiamo preparato la partita al meglio in funzione di come pensiamo che sarà e al contesto che troveremo”.

Esordio per Rinaldi e Cutrone in attacco al post di Pellegrino?

“In entrambe le scelte abbiamo fatto quello che pensiamo sia giusto, hanno le caratteristiche giuste per aiutarci in questa partita e vogliamo sfruttarle”.

Sugli esterni di oggi, che zolle copriranno? Sarà un 3-5-2?

“Voi avete la capacità di fare grandi letture, quando lo vedrete capirete. Non lasciamo indizi all’avversario, magari mi stanno ascoltando (ride ndr)”.