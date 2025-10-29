Parma, Cuesta dopo il ko: "Con questo atteggiamento possiamo fare prestazioni di livello"

Per analizzare il ko subito all'Olimpico contro la Roma del suo Parma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dei crociati Carlos Cuesta: "Valuto la prestazione con tanti aspetti positivi anche se il risultato non è quello che volevamo. In alcuni momento potevamo essere più precisi. Adesso dobbiamo essere ottimisti per le cose positive e lavorare su cosa non è andato".

Quanto c'è di positivo nella crescita dei ragazzi?

"La personalità non ha a che fare con la carta di identità. Noi con questo atteggiamento e questo spirito sappiamo di poter fare prestazioni di livello".

Il tempo è tutto dalla vostra parte

"Io parto sempre dal presupposto di dover fare sempre meglio e provare a dare il massimo. Vedo i ragazzi molto focalizzati, che fanno tutto ciò che possono per migliorare".