Orsolini entra e segna: 0-2 del Bologna a Cagliari. Gara in cassaforte all'80'
Riccardo Orsolini non si ferma più. Altro gol in campionato, il quinto nelle prime sette giornate, per l'esterno del Bologna che pur essendo entrato a gara in corso ha messo la firma sul gol dello 0-2 dei felsinei sul Cagliari. Tutto secondo il classico copione, con il numero 7 che ha ricevuto palla sulla corsia di destra, si è accentrato e ha battuto Caprile con un sinistro da fuori area imparabile. 0-2 alla Unipol Domus Arena all'80' e gara in cassaforte per la squadra di Vincenzo Italiano.
