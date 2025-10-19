Fra USA e Canada, Koleosho sceglie l'Italia: "La mia famiglia è di Campobasso"

Il percorso di Luca Koleosho non è affatto usuale. Esterno classe 2004, è nato negli Stati Uniti, con cui ha ottenuto delle presenze a livello di Nazionale Under 15, poi è stato conteso sia dal Canada (paese di origine della madre) che dall'Italia, da dove è originaria la sua famiglia. Oggi in forza all'Espanyol e nell'Under 21 azzurra, in una intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, ha raccontato in maniera più approfondita quelle che sono le sue radici.

Questo il suo racconto: "Da quando ero bambino volevo giocare con l'Italia. Il mio giocatore preferito è sempre stato Balotelli. Quando ero piccolo ricordo che lo ammiravo all'Europeo 2012 contro la Germania (quando fece doppietta, in semifinale, n.d.r.). Avevo la sua maglia. Se l'ho mai incontrato? No, ma se ci sarà l'opportunità, sarebbe un sogno per me".

Ricordiamo che Koleosho è nato negli Stati Uniti, il padre è nigeriano, la madre invece canadese, ma di origini italiane. Fra di esse, ha militato a livello giovanile per Stati Uniti e Canada.