Hernanes non dimentica il suo passato a Inter e Lazio: "Sempre meglio che la Roma perda"

Secondo stop in questo campionato per la Roma. Ancora una volta in casa, ancora una volta per 0-1, ancora una volta giocando col falso nueve. Se però contro il Torino fu una doccia fredda, contro un'Inter che arrivava da cinque vittorie consecutive (Champions compresa) è già più prevedibile. E poi, per quanto visto in campo, i giallorossi non hanno fatto malissimo contro i nerazzurri.

Nel post-partita Hernanes, ex centrocampista di Lazio e Inter, ha analizzato così a Dazn il match: "Nel primo tempo sembravano due squadre di livelli diversi: l'Inter aveva in mano il gioco e la Roma non riusciva ad attaccare. Sembravano timidi, ma poi nel secondo tempo hanno cambiato e si è vista una Roma interessante. L'Inter è il miglior attacco del campionato, ma ha dovuto difendersi. Meno male che ha vinto l'Inter perché mi piace il calcio offensivo, ho un passato lì e poi è meglio che la Roma perda".

IL TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (28' st Baldanzi), Mancini, Ndicka (10' st Ziolkowski); Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé (34' st Ferguson), Pellegrini (10' st Dovbyk), Dybala (28' st Bailey). A disp.: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, Rensch, El Shaarawy, El Aynaoui. All.: Gasperini

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (36' st Zielinski), Calhanoglu (16' st Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (36' st Carlos Augusto); Bonny (23' st Sucic), Lautaro (16' st Esposito). A disp.: J. Martinez, Calligaris, Palacios, Bisseck, De Vrij, Luis Henrique, Diouf. All.: Chivu

Arbitro: Massa

Marcatori: 6' Bonny (I)

Ammoniti: Ndicka, Ziolkowski, Hermoso, Baldanzi (R), Lautaro, Mkhitaryan, Sucic (I)