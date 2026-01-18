Parma e Genoa tentano ma non sfondano: al Tardini il primo tempo termina sullo 0-0

Parma e Genoa, impegnate nel lunch match in programma oggi e valido per la 21^ giornata, si affrontano senza esclusione di colpi e chiudono il primo tempo sullo 0-0. Cuesta torna al 4-3-2-1, preferendo Corvi a Rinaldi - ottimo contro il Napoli - tra i pali e piazzando Oristanio e Ondrejka alle spalle di Pellegrino. Dall'altra parte, De Rossi dà continuità al 3-5-2 schierando dal 1' Sabelli sulla corsia di destra al posto dell'indisponibile Norton-Cuffy.

Avvio tutto rossoblù, i ducali crescono alla distanza

Le prime fasi del match propongono un copione non scontato alla vigilia, con il Genoa ad attaccare e il Parma che pensa più al contenimento. Tra le file rossoblù Colombo si conferma il più informa del momento: nei primi 7 minuti ha prima un'occasione in area (conclusione col mancino finita alta, dopo aver rubato palla a Valenti) e poi ci prova da fuori ma Corvi devia in angolo. E' sempre l'attaccante scuola Milan, poco dopo il quarto d'ora, ad impegnare il portiere parmense su perfetta imbucata di Ellertsson. La squadra di casa, dal canto suo, fatica a creare pericoli in zona gol: la prima scintilla arriva dal giocatore di maggiore qualità a disposizione di Cuesta e cioè Bernabé, che al 29' si presenta in area e costringe Leali alla deviazione in calcio d'angolo. Un tentativo dal limite di Estevez chiuso con un'altra chance dalla bandierina per i gialloblù e una punizione di Vitinha a cui si oppone Corvi sono le ultime occasioni di una prima frazione di gioco intensa, ma chiusa a reti bianche.

