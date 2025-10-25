Parma, Estevez: "Oggi sentiamo di dover fare una bella prestazione, sperando di vincere"

Nel pre partita di Parma-Como, gara in programma a partire dalle 15:00, ha parlato il centrocampista dei crociati Nahuel Estevez ai microfoni di DAZN: "Oggi è molto importante, poi quando giochiamo davanti alla nostra gente abbiamo sempre un arma in più. Oggi sentiamo di dover fare una bella prestazione, ovviamente speriamo di vincere”.

State trovando una bella solidità difensiva, bisogna forse costruire di più davanti?

“Abbiamo fatto una bella fase difensiva contro il Genoa. È stata sicuramente una partita difficile, e sicuramente dobbiamo migliorare per quanto riguarda l’aspetto difensivo. Proviamo a migliorarlo, l’importante è essere sempre una bella squadra”.

Che Como si aspetta?

“Un Como che gioca molto bene, sono molto forti. Conosciamo le idee del loro allenatore, ci aspettiamo che facciano bene”.