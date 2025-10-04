Parma, Estevez: "Siamo un gruppo, hanno tutti voglia di giocare e possono farlo"

Nahuel Estevez, centrocampista del Parma, dopo il match contro il Lecce è intervenuto al microfono di DAZN: "Siamo stati in partita all’inizio. Dopo il gol, che non era un tiro ma un cross con una traiettoria strana, abbiamo fatto fatica, ma dobbiamo migliorare in queste situazioni. La squadra ha comunque lottato e si è impegnata fino alla fine. Ora c’è la sosta per lavorare”.

Quanto pesa avere una squadra così giovane in queste partite?

“Ci stiamo lavorando, anche l’anno scorso c’era una squadra giovane, quest’anno ancora di più. Dobbiamo lavorare e dobbiamo imparare dagli errori, giocando meglio queste partite che sono sporche e dure. Però lo faremo e ci alleneremo bene per preparare la prossima partita”.



Quando rivedremo il vero Estevez al 100%?

“Io dico sempre che sono disponibile per aiutare la squadra, siamo un gruppo e tutti hanno voglia di giocare. La squadra sta bene e tutti possono giocare”.