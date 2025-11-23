Live TMW Parma, la gioia di Corvi: "Ho giocato mentalmente la partita per tutta la sosta"

È terminata la sfida fra Verona e Parma allo stadio Bentegodi. Fra le fila dei ducali parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la sfida

Ore 15.40 inizia la conferenza stampa.



Come hai vissuto questo esordio?

"Un momento e un pomeriggio speciale. Sono un ragazzo tranquillo, l'ho vissuta in maniera molto tranquilla, pensando positivo. Ho giocato la partita mentalmente per tutta la settimana immaginandomi le situazioni e quello che poteva succedere. Ho coronato i miei sogni giocando per la squadra del mio cuore e della mia città".

Che due settimane sono state? C'è stata anche la sosta con l'amichevole di mezzo.

"Due settimane lunghe a livello di giorni. Di solito quando capita una cosa del genere poi giochi la settimana dopo. Stavolta c'era la sosta, in amichevole ho cercato di prepararmi al massimo per questa partita. L'arrivo di Vicente è stato positivo, mi ha dato subito qualche consiglio e sono contento di averlo al mio fianco. Una bella settimana".

15.47 finisce la conferenza stampa