Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Parma, Guaita: "Qui per aiutare la squadra. Cuesta infonde grande voglia"

Parma, Guaita: "Qui per aiutare la squadra. Cuesta infonde grande voglia"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:15Serie A
Edoardo Mammoli

È stato un inizio di stagione complicato per il Parma dal punto di vista degli infortuni: diversi giocatori titolari sono stati costretti ai box, tra cui anche il portiere Zion Suzuki, che ha subito una doppia frattura alla mano sinistra e avrà bisogno di altri tre mesi circa per recuperare. Per sopperire almeno numericamente a questa assenza, la società ducale è corsa ai ripari ingaggiando lo svincolato Vicente Guaita, portiere dalla grande esperienza, con quasi cinquecento presenze in carriera tra Liga, Premier League e competizioni europee. Dopo essere arrivato settimana scorsa a Parma ed essere andato in panchina nella trasferta di Verona, quest'oggi il portiere spagnolo sarà presente nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio per presentarsi e rispondere alle domande dei giornalisti, iniziando a tutti gli effetti la sua avventura in maglia crociata.

Ore 14.55 - Ha inizio la conferenza stampa.

Come è nata la trattativa?
"La situazione è complicata, con il club che cercava un sostituto di Suzuki, che ha subito un infortunio grave. Il club si è messo in contatto con noi, per sapere se fossi disposto a mettermi a disposizione della squadra e abbiamo fatto il possibile per arrivare a Parma. Spero di essere pronto al più presto per essere a disposizione del mister". 

È stato allenato dal padre di Pellegrino, che ne dice? Conosceva Cuesta? Prime impressioni?
"Quando sono arrivato l'ho detto subito a Pellegrino che sono stato allenato da suo padre, lo ricordo anche come un grande calciatore al Valencia da quando ero bambino. Mateo sta facendo molto bene come attaccante, anche nella gara col Verona ha segnato due gol e ne sono contento. Mister Cuesta non lo conoscevo, ma vedo che ha molta voglia, trasmette molto ai giocatori, ha obiettivi molto chiari, così come la società: vogliamo rimanere in Serie A e migliorare il più possibile".

Cosa l'ha fatta venire a Parma? Se l'aspettava?
"Questo genere di chiamate non se le aspetta nessuno, perché sono legate a infortuni. Il mio augurio è che non capitino più questi incidenti. Però è vero che si deve essere sempre pronti. Ci stavamo anche avvicinando al mercato di gennaio, ma questo evento è avvenuto prima e dunque sono qui".

Ha giocato l'ultima partita il 24 maggio. Come si è tenuto in forma? Che si aspetta qui?
"Il mio desiderio è essere a disposizione, pronto al prima possibile. In questi giorni sto cercando di capire la lingua, lo stile di gioco della squadra e conoscere i miei compagni. Ho bisogno di un po' di tempo. Cerchiamo di fare in modo che avvenga il prima possibile. È vero però che me lo stanno rendendo molto facile perché c'è un grande staff e la squadra è disponibile. Sono fermo da maggio, è vero, ma in estate ho avuto tantissimi contatti con altre squadre ma le offerte non mi convincevano. Sono rimasto fermo per attendere l'apertura del mercato per vedere quello che sarebbe successo. Nel frattempo i sono tenuto in forma con un mio amico e allenatore di Valencia e mi sono dedicato anche ad altri sport".

È vero che il suo soprannome è "el Mejor"? Il ricordo più bello della sua carriera?
"Il mio soprannome non lo so, ma quello che posso dire è che è vero che nelle squadre in cui sono stato ci sono rimasto per vari anni. La gente intorno a me è sempre stata grata: i tifosi, i compagni e lo staff, ho sempre avuto riconoscimento. Alla fine il mister decide la squadra, ma avere il riconoscimento di chi ci sta intorno è sempre molto bello".

In cosa l'ha convinta il Parma?
"La verità è che il tempo passa per tutti. Inizio a vedere molti giovani. Ma la mia passione non passa. È un campionato nuovo, che non conosco. Ma ho tanti colleghi che mi hanno parlato bene di questa realtà. È stata una decisione difficile da prendere per certi versi: cambiare lingua, anche se italiano e spagnolo sono simili alla fine, spostare la mia famiglia. Siamo qui e spero di essere pronto il prima possibile".

Si sente un titolare?
"Si vedrà alla fine della stagione. Nel corso della mia carriera ho avuto la possibilità e la fortuna di giocare molto nei club dove sono stato. Spero appunto di poter lavorare al più presto anche qui e fare il meglio per la squadra e di migliorarci come squadra il più possibile".

Quali sono stati i suoi primi approcci con Corvi?
"Ricordo di quando ho iniziato e ora è la stessa situazione del mio compagno. La cosa più importante è aiutarlo, mi è sempre piaciuto farlo. A Verona era una partita non facile, ma ha fatto una grande partita. Si è meritato gli applausi di tutti. Deve continuare così, perché il campionato ti obbliga a stare sempre ad alto livello". 

A 38 anni c'è la volontà di migliorare ancora qualcosa?
"Sì, tutti vogliamo migliorare, come sportivi e come persone. Io posso aiutare il club e giocare al massimo e se non posso, aiutarli fuori dal campo e in questo voglio migliorare qui. Anche chi non gioca deve essere pronto a entrare in qualunque momento". 

Ora è il più esperto della squadra. Che emozioni le dà l'essere da esempio per i compagni?
"Io posso essere esempio per loro e ma sotto molti aspetti anche loro lo sono per me. Credo che la cosa più importante è la voglia che uno ha di giocare. L'età passa, però la voglia è la stessa sia quando sei un giovane sia quando sei più esperto. Alla fine bisogna poter dire: "Ho avuto la fortuna di giocare nel Parma". Questa è la cosa più importante e ci aiutiamo tutti l'un l'altro".

Ha qualche idolo oltre a Canizares?
"Come portieri i miei riferimenti sono stati Canizares, con cui ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio, e anche Casillas, contro il quale ho giocato ma è stato un'ispirazione. Canizares mi ha dato tanti consigli. Oggi cerco di fare ciò che ha fatto lui con me".

Ore 15.15 - Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
L'ex Walem sprona l'Udinese: "Vorrei vedere una squadra più convinto del proprio... L'ex Walem sprona l'Udinese: "Vorrei vedere una squadra più convinto del proprio potenziale"
Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia... Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
Milan, per il ruolo di centravanti c'è Franculino. Le alternative sono Dovbyk e Pellegrino... Milan, per il ruolo di centravanti c'è Franculino. Le alternative sono Dovbyk e Pellegrino
Altre notizie Serie A
Borozan dà consigli per gli acquisti: "Il portiere del Bologna Happonen diventerà... TMWBorozan dà consigli per gli acquisti: "Il portiere del Bologna Happonen diventerà un top"
Mattia Perin, contratto lungo con la Juventus. Ma se arriva un'opportunità in Europa...... Mattia Perin, contratto lungo con la Juventus. Ma se arriva un'opportunità in Europa...
Bucchioni: "Se la Juve finisse fuori dalle prime quattro sarebbe un disastro" TMW RadioBucchioni: "Se la Juve finisse fuori dalle prime quattro sarebbe un disastro"
Grosso ritrova Fabregas... dopo Spagna-Italia di Euro 2008. Da Xavi a Cassano, ecco... Grosso ritrova Fabregas... dopo Spagna-Italia di Euro 2008. Da Xavi a Cassano, ecco chi c'era
Udinese, si ferma Hassane Kamara. Il report: "Fascite plantare al piede destro" Udinese, si ferma Hassane Kamara. Il report: "Fascite plantare al piede destro"
Genoa, De Rossi: "Il 'Ferraris' è un valore aggiunto. Se faremo il nostro calcio,... Genoa, De Rossi: "Il 'Ferraris' è un valore aggiunto. Se faremo il nostro calcio, ci seguirà"
Alex Meret, gli basta un ruolo da secondo portiere? L'infortunio fa piovere sul bagnato... Alex Meret, gli basta un ruolo da secondo portiere? L'infortunio fa piovere sul bagnato
Fiorentina, i convocati di Vanoli per la gara con l'AEK Atene: c'è Piccoli, out Dodo... Fiorentina, i convocati di Vanoli per la gara con l'AEK Atene: c'è Piccoli, out Dodo e Gosens
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
3 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
4 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
5 Julio Cesar: "Perché Chivu ha tolto Zielinski e Bonny? E Lautaro ce l'aveva con lui"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Non solo la Lazio. Rischio di stop al mercato, già a gennaio, anche per altri 5 club di A: il punto
Immagine top news n.1 Milan, Allegri e il rinnovo di Maignan: "Ci sta pensando la società. Con lui parlo solo di campo"
Immagine top news n.2 Milan, Allegri su Pulisic: "Difficilmente ci sarà con la Lazio". Poi il punto su Saelemaekers e Gimenez
Immagine top news n.3 Sospiro di sollievo in casa Juventus: Vlahovic sta bene e punta la maglia da titolare per sabato
Immagine top news n.4 Chi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri
Immagine top news n.5 Rabiot: "Al Milan per vincere. Da sempre mi rivedo nel modo di pensare di Allegri"
Immagine top news n.6 Il Newcastle ci prova per Manu Koné ma Gasperini e la Roma hanno già deciso sul futuro
Immagine top news n.7 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.2 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.3 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.4 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Paganini: "Milan, Zirkzee è più adatto ad Allegri che per la Roma di Gasp"
Immagine news Serie C n.2 Colavitto: "Rimini, ferita per tutto il calcio. Nel Girone C non ci sono match scontate"
Immagine news Serie A n.3 Zazzaroni: "Juventus, serve tempo a Spalletti. Roma non da Scudetto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bucchioni: "Se la Juve finisse fuori dalle prime quattro sarebbe un disastro"
Immagine news Serie A n.2 Grosso ritrova Fabregas... dopo Spagna-Italia di Euro 2008. Da Xavi a Cassano, ecco chi c'era
Immagine news Serie A n.3 Udinese, si ferma Hassane Kamara. Il report: "Fascite plantare al piede destro"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, De Rossi: "Il 'Ferraris' è un valore aggiunto. Se faremo il nostro calcio, ci seguirà"
Immagine news Serie A n.5 Alex Meret, gli basta un ruolo da secondo portiere? L'infortunio fa piovere sul bagnato
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, i convocati di Vanoli per la gara con l'AEK Atene: c'è Piccoli, out Dodo e Gosens
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Mignani: "Dobbiamo migliorare la tenuta difensiva. Il Modena gioca su ritmi alti"
Immagine news Serie B n.3 Mister Vivarini è tornato sulla panchina del Bari. Delle prime cinque sfide, tre sono da ex
Immagine news Serie B n.4 Muriel sulla Sampdoria: "Spero che la situazione possa cambiare. I tifosi meritano la Serie A"
Immagine news Serie B n.5 Bari, c'è il ritorno di Vivarini in panchina: ha firmato fino al termine della stagione
Immagine news Serie B n.6 Paulo Azzi: "Monza è gioia, ma anche uno stimolo. Qui c'è tutto per fare bene"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini-Torres non si giocherà: lo ha comunicato il GOS. Ora si attende l'ufficialità dalla Lega
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23 eliminata dalla Coppa Italia Serie C. Bocchetti: "Sono arrabbiato"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Kerrigan pronto al reintegro. Liverani: "Sarà il primo acquisto di gennaio"
Immagine news Serie C n.4 Rimini verso l'esclusione. Pres. Pontedera tuona: "Campionato falsato, valori calpestati"
Immagine news Serie C n.5 Colavitto: "Rimini, ferita per tutto il calcio. Nel Girone C non ci sono match scontate"
Immagine news Serie C n.6 Menicucci: "Sembra quasi che non interessi a nessuno che il Bra possa rimanere in Serie C”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.2 Svezia, la bandiera Sembrant dice addio alla Nazionale: dopo 17 anni e 5 medaglie al collo
Immagine news Calcio femminile n.3 Italdonne, Giugliano: "Affrontare gli USA è grande opportunità. Vedremo a che punto siamo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italdonne, si avvicina gara con gli USA. Le azzurre prendono le misure con l’'Inter&Co Stadium'
Immagine news Calcio femminile n.5 Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
Immagine news Calcio femminile n.6 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…