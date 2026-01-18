Parma, Keita: "Bisogna guardare in faccia ogni partita. Dobbiamo restare umili"

Il centrocampista del Parma Mandela Keita è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara pareggiata al Tardini contro il Genoa. Queste le sue parole: "Abbiamo portieri top, sono grandi e umili e lavorano tanto ogni giorno. Per questo il premio a Edo è meritato, sono contento per lui perché è un ragazzo buono. Siamo felici. Oggi volevamo vincere ma era una partita difficile, speriamo di fare meglio la prossima, continuiamo a lavorare".

La salvezza si costruisce punto dopo punto:

"Sì, certo, come ho detto dobbiamo guardare in faccia ogni partita e lavorare tanto. Dobbiamo essere umili, testa bassa e lavorare ogni giorno. Speriamo di fare tre punti nella prossima sfida".

Ora sembra che vi divertiate di più, ora bisogna lavorare per creare di più:

"Sì, lavoriamo ogni giorno per migliorare questo, abbiamo bisogno di tempo. Dobbiamo lavorare ogni giorno e speriamo la prossima vada meglio".