Suzuki e l'infortunio: "Sono tornato con qualche errore, ora posso aiutare il Parma"

Zion Suzuki, portiere del Parma, è stato raggiunto nelle scorse ore a margine di un evento organizzato del club per far incontrare calciatori e tifosi. E nell'intervista rilasciata a latere, l'estremo difensore della nazionale giapponese ha parlato di vari argomenti.

Tra questi, anche il problematico infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi. Ne parla in questi termini Suzuki: "È stato molto difficile il recupero. Sono tornato in campo e ho fatto qualche errore, ma giocando di più mi sentirò meglio. Ora posso aiutare la squadra. È stata la prima volta in cui mi sono infortunato abbastanza seriamente, ma ero molto concentrato su quello che potevo fare. Il periodo del mio recupero è stato molto formativo e sarà utile per il futuro. Ora però è tempo di fare buone prestazioni sul campo".

A Suzuki è stato chiesto anche come (e dove) immagina il suo futuro: "Voglio giocare i Mondiali, e se gioco bene magari potrò fare un grande passo, non so... ma io sono concentrato solo sul giocare qui e poi sui Mondiali. La Premier League? Mi piace, ma mi piace anche giocare qui e sono molto soddisfatto di essere qui".

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