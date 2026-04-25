TMW Ospite d'eccezione al Tardini: presente l'ambasciatore del Giappone con la maglia di Suzuki

In occasione di Parma-Pisa, allo stadio Ennio Tardini è presente anche la signora Hakariko Ono, ambasciatore del Giappone in Italia, che ha scelto di indossare proprio la maglia del portiere, come raccolto da TMW. Un'ulteriore dimostrazione di quanto l'estremo difensore stia facendo bene in Italia e di come abbia attirato su di sé l'attenzione del suo Paese di origine.

Suzuki è stato vittima di un brutto infortunio, che lo ha tenuto distante per un po' di tempo dai campi, ma ora che è di nuovo a disposizione, Cuesta non ha avuto dubbi e lo ha schierato fin da subito da titolare, preferendolo a Corvi.