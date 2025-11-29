Parma-Udinese, le formazioni ufficiali: Cuesta conferma Cutrone-Pellegrino, Runjaic con Davis
Tutto pronto al Tardini per la sfida delle 15:00 tra Parma e Udinese. Queste le formazioni ufficiali:
PARMA (3-5-2): Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britshgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.
A disposizione: Guaita, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Almqvist, Ondrejka, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Ordóñez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde.
Allenatore: Carlos Cuesta.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Modesto.
Allenatore: Kosta Runjaic
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Ceccon - Regattieri
IV Ufficiale: Mucera
VAR: Prontera
AVAR: Abisso