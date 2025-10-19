Parma, Valenti: "Punto che vale come una vittoria. Rimaniamo uniti nelle difficoltà"
17.50 - Dopo il pareggio di Marassi contro il Genoa, il difensore del Parma Lautaro Valenti interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
18.01 - Inizia la conferenza stampa di Lautaro Valenti.
Il tuo rientro in campo dopo l'espulsione?
"E' un errore che può succedere. Lo dobbiamo affrontare da squadra lottando tutti insieme come oggi con una grande prestazione".
Come avete festeggiato questo punto?
"Quasi come una vittoria. E' importante prendere un punto in uno stadio difficile con la gente molto vicina alla squadra. E' un punto che vale come una vittoria".
Proprio per questo, in cosa dà fiducia?
"Quando abbiamo un momento difficoltà dobbiamo rimanere tutti uniti come oggi. Il punto serve per la lotta per la salvezza. Quello che accade dopo è tanto di guadagnato ma noi lottiamo per la salvezza".
Avete cambiato modulo a quattro. Vi siete trovati meglio con l'uomo in meno?
"Dobbiamo adattarci in ogni partita a quello che può succedere".
18.07 - Termina la conferenza stampa di Lautaro Valenti.