Parma, Valenti: "La fiducia c'è sempre, dobbiamo chiuderci e concretizzare le occasioni"
Lautaro Valenti, difensore del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Milan: "Dobbiamo stare attenti ai dettagli, stare chiusi dietro il più possibile e concretizzare le occasioni che avremo. La fiducia c'è sempre, anche quando giochiamo contro queste squadre forti".
